Google Pixel 10 series ra mắt, nâng cấp đặc sắc từng phiên bản

Ngày 21/8, Google chính thức ra mắt Pixel 10 Series với các thay đổi cấu hình phần cứng lẫn tính năng so với tiền nhiệm Google…
Ngày 21/8, Google chính thức ra mắt Pixel 10 Series với các thay đổi cấu hình phần cứng lẫn tính năng so với tiền nhiệm Google…
Ở tuổi 45 Cao Viên Viên vẫn giữ vững vị thế "nữ thần" trong lòng công chúng, nhan sắc và khí chất kiêu sa của cô khiến nhiều thế hệ khán giả say đắm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/8, Ma Kết có vận đào hoa không tốt, chú ý kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ. Sư Tử tài lộc tốt nhưng đừng lãng phí.
Tại phố Kim Mã (Hà Nội), ngay từ rất sớm, nhiều người dân từ khắp nơi đã đến để "nhận chỗ" xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.
Hero MotoCorp – nhà sản xuất xe máy Ấn Độ vừa ra mắt mẫu xe côn tay Glamour X 125 2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phân khúc xe 125cc phổ thông.
Quân Nga ở phía đông bắc Pokrovsk đột ngột rút lui, khi quân Ukraine nhận ra bom nhiệt áp đã trút xuống; quân Nga bắt đầu đóng vòng vây ở Kostiantynivka.
Ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có sân sau và gara đủ chỗ cho 2 chiếc ô tô.
Ông Cao Thắng đăng tải loạt ảnh về gia đình nhỏ lên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật con gái Hannie. Hoa hậu Hương Giang diện đầm trắng cut-out quyến rũ.
Dịp 2/9, du khách đến Hà Nội không chỉ tham quan phố cổ mà còn khám phá các địa chỉ đỏ lịch sử như Quảng trường Ba Đình, Nhà tù Hỏa Lò, Tràng Tiền.
Khi tháng 9 gõ cửa, 3 con giáp này như được quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc bội thu, cuộc sống viên mãn hơn bao giờ hết.
Một cụ ông Nhật Bản 72 tuổi bất ngờ nổi tiếng khi thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với game gacha Umamusume, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.
Trong thần thoại Hy Lạp, trận Gigantomachy được xem là một trong những cuộc chiến vĩ đại nhất, nơi các vị thần phải đối đầu với những người khổng lồ đáng sợ.
Chiếc quyền trượng này được cho là thuộc về một lãnh chúa Scythia, và được coi là một ví dụ phi thường về nghề thủ công của người Scythia.
Protoceratops là một loài khủng long ăn thực vật sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, nổi tiếng với hình dáng nhỏ nhắn và nhiều đặc điểm độc đáo.
Hàng trăm ngàn đoạn chat riêng tư với Grok đã bị Google lập chỉ mục, hé lộ nguy cơ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng chỉ vài tuần sau sự cố tương tự của ChatGPT.
Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với bão, lũ cấp độ IV ở tỉnh Hải Nam khi bão Kajiki đang tiến gần.
Mẫu xe SUV Jeep Cherokee 2026 được lắp ráp tại Mexico - nơi với thuế nhập khẩu vào Việt Nam vừa giảm 35% từ đầu năm nay và sẽ giảm dần về 0% vào 2030.
Sáng ngày 24/8, biên đội máy bay bắt đầu bay vào khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, diễn tập cho màn diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm A80.
Tại khu vực sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều người "hốt bạc" khi bán các phụ kiện, sản phẩm sticker cờ đỏ sao vàng, mũ, áo phông… cho du khách.
Nichols xuất hiện tại sự kiện xe Pebble Beach Concours d'Elegance với 1 trong 15 chiếc N1A ICON 88, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những người yêu xe.
Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở Em xinh say hi.