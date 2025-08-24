Google Pixel 10 series ra mắt, nâng cấp đặc sắc từng phiên bản

Hà Nội

Số hóa

Ngày 21/8, Google chính thức ra mắt Pixel 10 Series với các thay đổi cấu hình phần cứng lẫn tính năng so với tiền nhiệm Google…

Tuệ Minh
Google đã chính thức vén màn thế hệ smartphone mới nhất của mình, bao gồm Pixel 10, Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL. Dù vẫn giữ lại ngôn ngữ thiết kế quen thuộc từ thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm năm nay tập trung vào những nâng cấp phần cứng và phần mềm mạnh mẽ ở bên trong, hứa hẹn mang lại trải nghiệm đột phá cho người dùng.
Thoạt nhìn, thiết kế của Pixel 10 series là một sự tinh chỉnh quen thuộc. Các phiên bản Pro vẫn sở hữu khung viền nhôm bóng cùng mặt lưng kính nhám, trong khi bản tiêu chuẩn cũng đi theo phong cách tương tự. Tuy nhiên, những thay đổi thực sự đáng giá lại nằm ở cấu hình và các tính năng đi kèm. Thiết kế, màu sắc và màn hình hiển thị Dòng sản phẩm mới vẫn duy trì sự phân cấp rõ ràng về kích thước.
Pixel 10 và Pixel 10 Pro có cùng màn hình 6,3 inch, trong khi Pixel 10 Pro XL sở hữu màn hình lớn 6,8 inch. Tất cả đều được trang bị tấm nền OLED và bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2. Một nâng cấp đáng chú ý là độ sáng màn hình đã được cải thiện đáng kể: Pixel 10: Độ sáng tối đa 3.000 nits. Pixel 10 Pro/Pro XL: Độ sáng HDR 2.200 nits và độ sáng tối đa 3.300 nits.
Về màu sắc, Google mang đến những lựa chọn trẻ trung cho bản tiêu chuẩn như “Lemongrass” (Vàng chanh) và “Indigo” (Xanh chàm), bên cạnh hai màu cơ bản là “Obsidian” (Đen) và “Frost” (Tím nhạt).
Trong khi đó, dòng Pro có các tùy chọn màu tinh tế hơn, bao gồm “Porcelain” (Trắng sứ), “Obsidian” (Đen), cùng hai màu đặc biệt là “Jade” (Ngọc bích) và “Moonstone” (Đá mặt trăng) với hiệu ứng thay đổi sắc độ theo ánh sáng.
Sức mạnh từ chip Tensor G5 và những nâng cấp phần cứng quan trọng Trái tim của cả ba mẫu máy là con chip Tensor G5 hoàn toàn mới do chính Google phát triển, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng vượt trội và các khả năng xử lý AI thông minh hơn. Đi kèm con chip này là một nâng cấp về bộ nhớ lưu trữ đã được chờ đợi từ lâu. Dòng Pro được trang bị công nghệ Zoned UFS dựa trên chuẩn UFS 4.0, giúp tăng tốc độ đọc ghi dữ liệu. Mẫu Pixel 10 tiêu chuẩn dù không có Zoned UFS nhưng cũng được nâng cấp lên chuẩn UFS 4.0.
Thay đổi lớn nhất về phần cứng là sự xuất hiện của nam châm tích hợp và hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2, tương tự hệ thống MagSafe của Apple. Điều này cho phép người dùng tận dụng hệ sinh thái phụ kiện đa dạng và tăng tốc độ sạc không dây: Pixel 10 và 10 Pro: Sạc không dây 15W. Pixel 10 Pro XL: Sạc không dây lên đến 25W. Dung lượng pin cũng được cải thiện, với 4.970 mAh cho Pixel 10, 4.870 mAh cho Pixel 10 Pro và 5.200 mAh cho Pixel 10 Pro XL.
Năm nay, Google đã tạo ra một sự khác biệt lớn khi lần đầu tiên trang bị camera tele cho mẫu Pixel 10 tiêu chuẩn. Hệ thống camera của máy bao gồm: Camera chính: 48MP, Camera siêu rộng: 13MP, Camera tele: 10.8MP, hỗ trợ zoom quang 5x và zoom kỹ thuật số tối đa 20x. Trong khi đó, Pixel 10 Pro và Pro XL giữ nguyên thông số cảm biến so với thế hệ trước, với camera chính 50MP, camera siêu rộng 48MP và camera tele 48MP (zoom quang 5x). Tuy nhiên, sức mạnh xử lý hình ảnh của chip Tensor G5 cho phép hai model này đạt khả năng zoom hybrid lên đến 100x.
Dòng Pixel 10 sẽ chạy trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng và nhận được cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm và bảo mật trong 7 năm. Một thay đổi đáng chú ý là các phiên bản bán ra tại thị trường Mỹ sẽ loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý để chuyển sang sử dụng eSIM.
Mức giá khởi điểm của dòng sản phẩm này không thay đổi so với năm ngoái. Pixel 10 có giá từ 799 USD, và Pixel 10 Pro từ 999 USD. Phiên bản Pixel 10 Pro XL có giá khởi điểm 1.199 USD, tuy nhiên đây không phải là một sự tăng giá vì Google đã loại bỏ tùy chọn 128GB và bắt đầu với dung lượng bộ nhớ 256GB.
Google Photos cập nhật tính năng tạo mới AI.
Tuệ Minh
