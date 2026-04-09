Góc khuất nghề livestream, áp lực khiến nhiều người bỏ cuộc

Góc khuất nghề livestream, áp lực khiến nhiều người bỏ cuộc

Nghề livestream tưởng hào nhoáng nhưng ẩn chứa áp lực khắc nghiệt, từ làm việc 10 tiếng liên tục đến cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều người kiệt sức.

Thiên Trang (TH)
Ngành livestream tại Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ với quy mô hàng nghìn tỷ nhân dân tệ, nhưng đằng sau ánh hào quang là áp lực khổng lồ khi hơn 1,6 tỷ tài khoản cạnh tranh từng lượt xem và sự chú ý của khán giả trên các nền tảng số. (Ảnh: Sixth Tone)
Ngành livestream tại Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ với quy mô hàng nghìn tỷ nhân dân tệ, nhưng đằng sau ánh hào quang là áp lực khổng lồ khi hơn 1,6 tỷ tài khoản cạnh tranh từng lượt xem và sự chú ý của khán giả trên các nền tảng số. (Ảnh: Sixth Tone)
Đối với nhiều nhà sáng tạo nội dung, công việc không chỉ dừng lại ở việc lên sóng mà còn bao gồm theo dõi xu hướng, viết kịch bản, quay dựng và tối ưu nội dung liên tục, khiến thời gian làm việc có thể chiếm tới 90% cuộc sống cá nhân.
Đối với nhiều nhà sáng tạo nội dung, công việc không chỉ dừng lại ở việc lên sóng mà còn bao gồm theo dõi xu hướng, viết kịch bản, quay dựng và tối ưu nội dung liên tục, khiến thời gian làm việc có thể chiếm tới 90% cuộc sống cá nhân.
Trường hợp của Wu Jieying cho thấy sự khắc nghiệt của nghề khi cô phải huy động cả gia đình tham gia quay video, lặp lại nhiều lần để đạt yêu cầu quảng cáo, biến những khoảnh khắc đời thường thành sản phẩm thương mại hóa.
Trường hợp của Wu Jieying cho thấy sự khắc nghiệt của nghề khi cô phải huy động cả gia đình tham gia quay video, lặp lại nhiều lần để đạt yêu cầu quảng cáo, biến những khoảnh khắc đời thường thành sản phẩm thương mại hóa.
Trong khi đó, những người kỳ cựu như Zhang Xinxin cũng không tránh khỏi áp lực khi phải quay quảng cáo liên tục, thay trang phục hàng chục lần mỗi ngày và thậm chí livestream kéo dài tới 10 tiếng khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn nôn, khó thở.
Trong khi đó, những người kỳ cựu như Zhang Xinxin cũng không tránh khỏi áp lực khi phải quay quảng cáo liên tục, thay trang phục hàng chục lần mỗi ngày và thậm chí livestream kéo dài tới 10 tiếng khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn nôn, khó thở.
Sự thay đổi thuật toán của các nền tảng như Douyin hay Xiaohongshu càng khiến môi trường trở nên khắc nghiệt hơn, khi nội dung không còn được phân phối tự nhiên mà phụ thuộc vào khả năng “bắt sóng” xu hướng và thậm chí là chi tiền để mua lưu lượng truy cập.
Sự thay đổi thuật toán của các nền tảng như Douyin hay Xiaohongshu càng khiến môi trường trở nên khắc nghiệt hơn, khi nội dung không còn được phân phối tự nhiên mà phụ thuộc vào khả năng “bắt sóng” xu hướng và thậm chí là chi tiền để mua lưu lượng truy cập.
Không chỉ vậy, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử qua livestream đang chậm lại rõ rệt, buộc các nhà sáng tạo phải liên tục thích nghi với định dạng mới, nền tảng mới và cách tiếp cận mới để duy trì thu nhập.
Không chỉ vậy, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử qua livestream đang chậm lại rõ rệt, buộc các nhà sáng tạo phải liên tục thích nghi với định dạng mới, nền tảng mới và cách tiếp cận mới để duy trì thu nhập.
Áp lực cân bằng giữa yếu tố sáng tạo cá nhân và yêu cầu thương mại từ nhãn hàng cũng trở thành bài toán nan giải, khiến nhiều người cảm thấy mình giống “sản phẩm” hơn là một cá nhân sáng tạo thực thụ.
Áp lực cân bằng giữa yếu tố sáng tạo cá nhân và yêu cầu thương mại từ nhãn hàng cũng trở thành bài toán nan giải, khiến nhiều người cảm thấy mình giống “sản phẩm” hơn là một cá nhân sáng tạo thực thụ.
Dù vậy, không ít người vẫn bám trụ với nghề vì cơ hội phát triển và khả năng kiếm tiền lớn, nhưng thực tế cho thấy livestream không còn là “miền đất hứa” dễ dàng như trước mà đã trở thành cuộc đua khắc nghiệt, nơi chỉ những ai đủ bền bỉ và thích nghi nhanh mới có thể tồn tại lâu dài.
Dù vậy, không ít người vẫn bám trụ với nghề vì cơ hội phát triển và khả năng kiếm tiền lớn, nhưng thực tế cho thấy livestream không còn là “miền đất hứa” dễ dàng như trước mà đã trở thành cuộc đua khắc nghiệt, nơi chỉ những ai đủ bền bỉ và thích nghi nhanh mới có thể tồn tại lâu dài.
Thiên Trang (TH)
