Gỡ vướng mắc kinh doanh BĐS... 8 nhóm chính sách nào được kỳ vọng?

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tập trung vào các nội dung kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chuyển nhượng dự án bất động sản.

Bộ Xây dựng hiện đang lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026).

TẬP TRUNG 8 NHÓM CHÍNH SÁCH LỚN

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 (được sửa đổi theo Luật số 43/2024/QH15 về hiệu lực thi hành). Việc ban hành luật đã góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch, đồng bộ với các lĩnh vực pháp luật liên quan như đầu tư, đất đai, quy hoạch.

Sau hơn một năm thực thi, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức lại bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật là cần thiết.

Đề xuất sửa đổi Luật tập trung vào 8 nhóm chính sách trọng tâm, gồm:

Điều chỉnh, bổ sung các quy định chung;

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn;

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản;

Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản;

Sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản;

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản; đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hành nghề;

Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đối với mỗi nhóm chính sách, Bộ Xây dựng đưa ra hai phương án (giữ nguyên hoặc sửa đổi, bổ sung), đồng thời phân tích rõ ưu, nhược điểm và tác động. Trong đó, cơ quan soạn thảo lựa chọn phương án sửa đổi, bổ sung.

LÀM RÕ ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC KINH DOANH

Với nhóm chính sách về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo hướng: Làm rõ nguyên tắc mua bán nhà ở, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất; Bổ sung quy định về đối tượng được mua, thuê, thuê mua theo hướng bảo đảm bình đẳng hơn giữa tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Những sửa đổi này được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn vốn, góp phần cân đối cung – cầu và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh.

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, Bộ Xây dựng đề xuất: Làm rõ yêu cầu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ và quy hoạch chi tiết được duyệt; Bổ sung quy định công trình xây dựng phải hoàn thành phần móng trước khi đưa vào kinh doanh.

Các điều chỉnh này nhằm khắc phục bất cập về điều kiện kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi các bên và khơi thông thị trường.

Với chính sách kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật, dự thảo luật đề xuất: Làm rõ yêu cầu về tiến độ hoàn thiện hạ tầng phù hợp với quy hoạch chi tiết. Gắn với tiến độ dự án đã được chấp thuận. Qua đó, tăng cường quản lý, bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng quy định, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý, hoàn thiện khung khổ thị trường, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, minh bạch và bền vững hơn.