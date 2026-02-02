Hà Nội

Giáp Tết, 3 tuổi cần 'giữ mồm giữ miệng' tránh hao tài, tổn lộc

Chọn cách nói chuyện chậm rãi, cẩn trọng trong di chuyển để tránh rắc rối, giữ tài lộc và vận may cho ba con giáp trong những ngày giáp Tết.

Tuổi Dần: Giáp Tết, tuổi Dần thường bước vào giai đoạn cảm xúc mạnh, suy nghĩ nhanh và phản ứng cũng nhanh. Đây là lợi thế trong xử lý công việc, nhưng lại trở thành điểm yếu trong giao tiếp.
Một câu nói thẳng thắn quá mức hoặc phản hồi thiếu cân nhắc dễ khiến đối phương hiểu sai, tạo ra căng thẳng không cần thiết trong gia đình, đồng nghiệp hay đối tác. Về mặt tài lộc, tuổi Dần có xu hướng quyết định chi tiêu hoặc đầu tư theo cảm hứng cuối năm.
Những khoản mua sắm vội vàng, những lời hứa miệng chưa tính kỹ dễ làm ngân sách Tết bị thâm hụt, thậm chí kéo theo rắc rối về sau. Giai đoạn này, giữ nguyên tắc “nghe thêm một lần, nghĩ thêm một nhịp” sẽ giúp tuổi Dần tránh được những lựa chọn thiếu tỉnh táo.
Trong di chuyển và sinh hoạt, tuổi Dần cũng cần giảm tốc. Cuối năm đường sá đông đúc, lịch trình dày đặc khiến việc đi lại dễ phát sinh va chạm, trễ hẹn hoặc sự cố nhỏ. Chậm lại không chỉ giúp an toàn hơn, mà còn tạo khoảng lặng để tuổi Dần quan sát và nắm bắt những cơ hội đang đến một cách bền vững.
Tuổi Tỵ: Tuổi Tỵ vốn nhạy bén, tinh tế trong lời ăn tiếng nói, nhưng giáp Tết lại dễ rơi vào trạng thái căng thẳng nội tâm. Áp lực hoàn thành công việc, kỳ vọng từ gia đình và các mối quan hệ xã hội có thể khiến tuổi Tỵ trở nên khép kín hoặc phản ứng gay gắt khi bị thúc ép. Những lời nói mang tính phòng thủ quá mức dễ làm mất đi thiện cảm vốn có.
Tài vận của tuổi Tỵ trong giai đoạn này không hẳn suy giảm, nhưng dễ bị “rò rỉ” vì những khoản chi nhỏ lẻ phát sinh liên tục. Nếu thiếu kế hoạch, tổng số tiền hao hụt có thể lớn hơn dự tính.
Việc giữ kỷ luật trong chi tiêu, ghi nhớ mục tiêu dài hạn sẽ giúp tuổi Tỵ bảo toàn lộc cuối năm, tránh cảm giác tiếc nuối sau Tết. Khi đi đứng, di chuyển hoặc xử lý giấy tờ, tuổi Tỵ nên ưu tiên sự cẩn trọng.
Những sai sót nhỏ như quên lịch hẹn, nhầm lẫn thông tin, hoặc chủ quan trong thủ tục có thể kéo theo hệ quả không mong muốn. Chậm một chút, kiểm tra kỹ một lần nữa sẽ giúp tuổi Tỵ giữ được sự ổn định cần thiết để bước sang năm mới nhẹ nhõm hơn.
Tuổi Ngọ: Giáp Tết là thời điểm tuổi Ngọ tràn đầy năng lượng, muốn làm nhiều việc cùng lúc và nhanh chóng hoàn tất mọi kế hoạch. Tuy nhiên, chính sự bốc đồng này lại dễ dẫn đến nóng nảy trong giao tiếp. Một lời nói vội vàng, một thái độ thiếu kiên nhẫn có thể làm tổn thương người khác, từ đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ quan trọng ngay trước thềm năm mới.
Về tiền bạc, tuổi Ngọ thường có xu hướng chi mạnh tay để “xả stress” hoặc thể hiện sự hào phóng dịp cuối năm. Điều này giúp không khí Tết thêm rộn ràng, nhưng nếu không kiểm soát, dễ tạo áp lực tài chính kéo dài sang đầu năm. Giữ nguyên tắc chi tiêu có kế hoạch, ưu tiên những khoản thực sự cần thiết sẽ giúp tuổi Ngọ giữ được thế chủ động về tài lộc.
Trong việc đi lại và sắp xếp lịch trình, tuổi Ngọ cần tránh hấp tấp. Việc chạy theo nhiều cuộc hẹn, nhiều công việc cùng lúc dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần phân tán, từ đó tăng nguy cơ sai sót.
Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên rõ ràng sẽ giúp tuổi Ngọ vừa giữ được nhịp sống sôi động, vừa không đánh mất sự an toàn và vận may đang hình thành. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm.
