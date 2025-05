Lisa (BlackPink) nhiều lần nhận chỉ trích vì mặc xuyên thấu

Lisa (BlackPink) thu hút sự chú ý khi diện mốt lộ nội y trên thảm đỏ Met Gala năm nay. Nữ ca sĩ xuất hiện táo bạo trong trang phục của nhà mốt Louis Vuitton, với chất liệu ren đính kết sequin cầu kỳ. Outfit bao gồm áo khoác blazer đen may đo với các chi tiết xuyên thấu, kết hợp bodysuit và quần tất in logo. Trong khi chiếc áo thân trên may dạng vest khá kín đáo, phần thân dưới, Lisa đi tất dài, mặc quần giống nội y, khoe toàn bộ đôi chân thon. Mạng xã hội bùng nổ các bình luận về phục trang của Lisa. Nhiều khán giả nói cô "quên quần ở nhà", "quá đà", "kém sang"... Một số khán giả đặt câu hỏi về mức độ hở da thịt trong trang phục, cho rằng thiết kế ren xuyên thấu quá táo bạo, hở hang... Lisa đã không ít lần diện trang phục gây tranh cãi. Trên mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng trang phục của em út BlackPink ngày càng "kiệm vải". Trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Nhật Bản, Lisa gây chú ý với outfit lạ mắt. Cụ thể, cô xuất hiện với set trang phục kín trước hở sau. Ca sĩ Lisa kết hợp một chiếc áo khoét toàn bộ lưng với chân váy ngắn. Với thiết kế này, Lisa để lộ áo ngực chất liệu ren khi quan sát từ phía sau. Hình ảnh tấm lưng trần và một phần áo lót của cô nhanh chóng ghi nhận những luồng ý kiến trái chiều. Trong bữa tiệc listening party cho album đầu tay Alter Ego. Lisa diện bodysuit da nâu ôm sát cơ thể. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên trang phục của Lisa là chiếc quần xuyên thấu đi kèm với lớp quần bảo hộ màu đen bên trong, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật và gây tranh cãi. Chi tiết quần xuyên thấu và lớp bảo hộ hình tam giác dễ bị cho là quá gợi cảm, thậm chí có phần nhạy cảm đối với một số khán giả. Đêm nhạc tại Mỹ, thành viên BlackPink tạo tranh luận khi liên tục diện bộ đồ hở bạo, tạo ra những khoảnh khắc hớ hênh trên sân khấu.

