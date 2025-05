Kha Mỹ Vân lấy chồng ngoại quốc giờ ra sao?

Kha Mỹ Vân (ngoài cùng bên phải) sinh năm 1989, cao 1m77. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM. Năm 2012, Kha Mỹ Vân tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model và giành ngôi vị Á quân. Ảnh: Thời Đại Plus. Người mẫu Kha Mỹ Vân xuất hiện trên các sàn diễn thời trang quốc tế và các tạp chí nước ngoài. Ảnh: Thời Đại Plus. Kha Mỹ Vân và doanh nhân Luigi Menghini sinh cùng ngày cùng tháng và tình cờ quen nhau trong một bữa tiệc tại Italy. Ảnh: FB Kha Mỹ Vân. Năm 2017, sau hơn 2 năm yêu nhau, chân dài sinh năm 1989 đã quyết định tiến tới hôn nhân cùng người yêu ngoại quốc. Ảnh: FB Kha Mỹ Vân.Đám cưới của Kha Mỹ Vân diễn ra vào tháng 11/2017. Ảnh: Znews. Kha Mỹ Vân vài lần chia sẻ về hôn nhân. Cô từng khen chồng rất vui tính, chân thành và luôn quan tâm đến cô từ những điều nhỏ nhất. Ảnh: FB Kha Mỹ Vân. Trong suốt thời gian Kha Mỹ Vân theo đuổi sự nghiệp người mẫu tại Italy, Luigi luôn động viên, ủng hộ cô. Ảnh: Thời Đại Plus. Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức Xanh, Kha Mỹ Vân cho biết, chồng cô là người rất tâm lý, mặc dù khá bận rộn với công việc nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho vợ và con trai. Ảnh: Vietnamnet. "Không những tâm lý, ông xã Vân còn là người nấu ăn rất ngon, đó cũng là cách hai vợ chồng mình tận hưởng những buổi tối cuối tuần ngọt ngào cùng nhau", cô khoe. Ảnh: Tri Thức Xanh. Cách đây không lâu, Kha Mỹ Vân chia sẻ hình ảnh bên chồng kỷ niệm 10 năm gắn bó. Tuy nhiên, hiện tại, nữ người mẫu bật đã tính năng khoá bảo vệ trang cá nhân Facebook đối với người lạ. Ảnh: FB Kha Mỹ Vân. Xem video: "Ngắm sắc vóc “vô thực” của sao nữ “đẹp nhất thế giới”

