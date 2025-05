Đỗ Vinh Quang khoe ảnh du lịch nước ngoài cùng vợ Hoa hậu

Trên trang cá nhân, thiếu gia Đỗ Vinh Quang vừa khoe ảnh du lịch Bali (Indonesia) cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Dưới bài đăng, Mỹ Linh viết: "Ủa anh đăng hình gốc, không chỉnh sửa gì luôn á". Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh bên nhau không rời khi du lịch ở nước ngoài. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu và chồng doanh nhân nghỉ dưỡng ở một khu resort 5 sao. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh. Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đều có sở thích du lịch, ẩm thực. Ảnh: Người Đưa Tin.Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang "trốn" con gái đi du lịch Nhật Bản vào tháng 7/2024. Ảnh: Người Đưa Tin. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh dành có nhau nhiều lời ngọt ngào. Đỗ Vinh Quang từng nhắn nhủ Đỗ Mỹ Linh: "Tưởng yêu đương nhất thời, hóa ra lại thương nhất đời". Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Mỗi dịp sinh nhật Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh đều dành lời chúc ngọt ngào đến nửa kia. Tháng 4/2024, cô viết: "Chúc bạn yêu tuổi mới sẽ gặt hái nhiều thành công trong công việc, là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con! Chúc chúng mình mãi luôn yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn để luôn vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau như bây giờ nhé". Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Tháng 4/2025, Mỹ Linh nhắn nhủ chồng: "Happy birthday to the man I love the most. We have been to so many places together and there are definitely many more ahead" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người đàn ông mà em yêu nhất. Chúng ta đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi và chắc chắn sẽ còn đi nhiều nơi hơn nữa). Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Hoa hậu Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng vào năm 2023. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Ái nữ nhà nàng hậu được nhiều cư dân mạng yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Mỹ Linh thường xuyên đăng tải hình ảnh, video con gái trên mạng xã hội. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu khoe hình ảnh con gái đón Giáng sinh năm 2024. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Xem video: "Hoa hậu Mỹ Linh dạy con gái học". Nguồn TikTok Mỹ Linh

Trên trang cá nhân, thiếu gia Đỗ Vinh Quang vừa khoe ảnh du lịch Bali (Indonesia) cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Dưới bài đăng, Mỹ Linh viết: "Ủa anh đăng hình gốc, không chỉnh sửa gì luôn á". Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh bên nhau không rời khi du lịch ở nước ngoài. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu và chồng doanh nhân nghỉ dưỡng ở một khu resort 5 sao. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh. Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đều có sở thích du lịch, ẩm thực. Ảnh: Người Đưa Tin. Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang "trốn" con gái đi du lịch Nhật Bản vào tháng 7/2024. Ảnh: Người Đưa Tin. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh dành có nhau nhiều lời ngọt ngào. Đỗ Vinh Quang từng nhắn nhủ Đỗ Mỹ Linh: "Tưởng yêu đương nhất thời, hóa ra lại thương nhất đời". Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Mỗi dịp sinh nhật Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh đều dành lời chúc ngọt ngào đến nửa kia. Tháng 4/2024, cô viết: "Chúc bạn yêu tuổi mới sẽ gặt hái nhiều thành công trong công việc, là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con! Chúc chúng mình mãi luôn yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn để luôn vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau như bây giờ nhé". Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Tháng 4/2025, Mỹ Linh nhắn nhủ chồng: "Happy birthday to the man I love the most. We have been to so many places together and there are definitely many more ahead" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người đàn ông mà em yêu nhất. Chúng ta đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi và chắc chắn sẽ còn đi nhiều nơi hơn nữa). Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Hoa hậu Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng vào năm 2023. Ảnh: Instagram Đỗ Vinh Quang. Ái nữ nhà nàng hậu được nhiều cư dân mạng yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Mỹ Linh thường xuyên đăng tải hình ảnh, video con gái trên mạng xã hội. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu khoe hình ảnh con gái đón Giáng sinh năm 2024. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh. Xem video: "Hoa hậu Mỹ Linh dạy con gái học". Nguồn TikTok Mỹ Linh