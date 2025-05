Bộ tứ hot girl đời đầu “thăng hạng” nhan sắc, là phú bà

Hot girl Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Do sở hữu chiếc mũi cao, cô từng bị bạn học chê. Ảnh: FB Midu. Nhan sắc Midu ở tuổi đôi mươi đầy trong sáng, ngọt ngào. Năm 18 tuổi, người đẹp giành giải quán quân cuộc thi Hot V-teen. Midu khẳng định vẻ đẹp của cô không qua "dao kéo". Ảnh: FB Midu. Ở tuổi 36, nữ diễn viên được khen đẹp như "thần tiên tỷ tỷ". Hiện tại, Midu còn là “phú bà” của showbiz Việt nhờ kinh doanh, giảng dạy, hoạt động trong showbiz. Vào năm 2024, người đẹp kết hôn với thiếu gia Minh Đạt. Ảnh: FB Midu. Huyền Baby bằng tuổi Midu, cũng là hot girl đời đầu và sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào như búp bê. Ảnh: Znews. Tuổi 36, Huyền Baby vẫn trẻ trung, gợi cảm dù từng 2 lần sinh nở. Ảnh: FB Huyền Baby. Sau khi kết hôn, Huyền Baby có cuộc sống xa hoa. Không chỉ sống trong biệt thự, Huyền Baby còn sở hữu xế hộp đắt tiền, bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ, thường xuyên đi du lịch sang chảnh. Ảnh: Thương Trường. Là hot girl đời đầu, Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990. Cô nổi lên sau khi đoạt quán quân Ngôi sao thời trang 2008. Hot girl sinh năm 1990 sở hữu gương mặt xinh xắn, theo đuổi phong cách ngọt ngào, trẻ trung. Ảnh: FB Sam. Sam lột xác gợi cảm từ năm 2016 khiến nhiều người bất ngờ. Năm 2024, cô sinh hai con. Chỉ sau 3 tháng sinh nở, Sam giảm 20 kg. Nhiều người khen ngợi cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà từ khi làm mẹ. Ảnh: FB Sam. Tài sản của Sam không phải dạng vừa. Người đẹp có trong tay 50 tỷ đồng khi 27 tuổi. Năm 2015, Sam mua được một căn hộ khang trang tại Quận 7. Năm 2022, cô khoe bản vẽ demo căn biệt thự mới. Nhiều người cho rằng khi hoàn thiện, biệt thự không dưới 10 tỷ đồng. Để tiện cho việc đi lại, Sam tậu một chiếc xế hộp 2,6 tỷ đồng và một chiếc xe thể thao BMW i8 hơn 7 tỷ đồng. Ảnh: FB Sam. Có ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang trẻ trung, Chi Pu là hot girl đời đầu được nhiều khán giả yêu thích. Ảnh: FB Chi Pu. Nhiều năm qua, nhan sắc của hot girl Chi Pu được cư dân mạng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Năm 2020, trang Sina của Trung Quốc cho rằng Chi Pu xứng đáng với danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân Việt”. Các trang tin của Trung Quốc như QQ, Ifeng, Sohu, On hay HK01 cũng hết lời khen ngợi nhan sắc của Chi Pu. Ảnh: FB Chi Pu. Năm 2018, Chi Pu tậu một căn hộ chung cư sang trọng ở quận 2, TP HCM, có giá gần 4 tỷ đồng. Năm 2021, cô liên tục đăng tải hình ảnh tại một căn hộ sang trọng và xa xỉ nằm ở quận 3, TP HCM. Năm 2015, Chi Pu tậu xe hơi gần 2 tỷ đồng. Năm 2018, cô còn mua một chiếc xe hơi hạng sang để thuận tiện cho việc di chuyển xa. Bên cạnh đó, Chi Pu sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đáng mơ ước. Ảnh: FB Chi Pu. Xem video: "Màn trình diễn “đã mắt đã tai” của Chi Pu trên sân khấu Trung Quốc"

