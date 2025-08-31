Hà Nội

Tìm thấy con dấu bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại, chuyên gia ngỡ ngàng

Kho tri thức

Tìm thấy con dấu bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại, chuyên gia ngỡ ngàng

Việc phát hiện ra con dấu bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại này là một bước phát triển quan trọng và thú vị đối với các nhà khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại di tích thành phố cổ Amastris ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Amasra bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Amasra.
Đó là tấm bùa hộ mệnh bằng đá obsidian có nguồn gốc Ai Cập duy nhất được tìm thấy tại khu tàn tích cổ xưa này. Ước tính tấm bùa hộ mệnh có niên đại thuộc thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Amasra.
Bùa hộ mệnh này là một con dấu hình kim tự tháp có đế vuông, cao 2 cm. Các mặt có khắc chữ Demotic cổ xưa. Phần đế được khắc hình vị thần Bes của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Amasra.
Trong văn hóa Ai Cập, Bes là vị thần giúp bảo vệ gia đình, xua đuổi tà ma và đặc biệt quan tâm đến phụ nữ mang thai và trẻ em. Ảnh: @Bảo tàng Amasra.
Sự hiện diện của hình ảnh vị thần Bes và các dòng chữ demotic cổ xưa giúp xác định vật thể này là bùa hộ mệnh để bảo vệ chủ sở hữu khỏi mọi loại bệnh tật, nạn tai. Ảnh: @Bảo tàng Amasra.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
