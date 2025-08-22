Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giải mã sử thi dài nhất thế giới của nền văn minh Ấn Độ cổ đại

Kho tri thức

Giải mã sử thi dài nhất thế giới của nền văn minh Ấn Độ cổ đại

Sử thi Mahabharata của Ấn Độ là một trong những tác phẩm văn học và tôn giáo vĩ đại nhất thế giới, chứa đựng triết lý sâu sắc cùng giá trị lịch sử lâu đời.

T.B (tổng hợp)
1. Sử thi dài nhất thế giới. Mahabharata gồm hơn 100.000 câu thơ đôi, dài gấp bảy lần Iliad và Odyssey cộng lại, trở thành sử thi dài nhất từng được viết. Ảnh: Pinterest.
1. Sử thi dài nhất thế giới. Mahabharata gồm hơn 100.000 câu thơ đôi, dài gấp bảy lần Iliad và Odyssey cộng lại, trở thành sử thi dài nhất từng được viết. Ảnh: Pinterest.
2. Do Vyasa biên soạn. Tác phẩm được cho là do nhà hiền triết Vyasa biên soạn, người cũng đồng thời là một nhân vật trong chính sử thi này. Ảnh: Pinterest.
2. Do Vyasa biên soạn. Tác phẩm được cho là do nhà hiền triết Vyasa biên soạn, người cũng đồng thời là một nhân vật trong chính sử thi này. Ảnh: Pinterest.
3. Nội dung xoay quanh cuộc chiến của hai gia tộc. Sử thi kể về cuộc chiến tranh Kurukshetra giữa hai gia tộc Pandava và Kaurava, phản ánh những mâu thuẫn quyền lực và đạo đức. Ảnh: Pinterest.
3. Nội dung xoay quanh cuộc chiến của hai gia tộc. Sử thi kể về cuộc chiến tranh Kurukshetra giữa hai gia tộc Pandava và Kaurava, phản ánh những mâu thuẫn quyền lực và đạo đức. Ảnh: Pinterest.
4. Nhân vật đa dạng. Sử thi có hàng trăm nhân vật từ anh hùng, vua chúa, hiền triết đến các vị thần, phản ánh toàn diện xã hội Ấn Độ cổ đại. Ảnh: Pinterest.
4. Nhân vật đa dạng. Sử thi có hàng trăm nhân vật từ anh hùng, vua chúa, hiền triết đến các vị thần, phản ánh toàn diện xã hội Ấn Độ cổ đại. Ảnh: Pinterest.
5. Gồm nhiều phần triết học. Ngoài chiến trận, Mahabharata còn chứa nhiều đoạn triết lý, thảo luận về công lý, bổn phận, tình thân và sự giác ngộ. Ảnh: Pinterest.
5. Gồm nhiều phần triết học. Ngoài chiến trận, Mahabharata còn chứa nhiều đoạn triết lý, thảo luận về công lý, bổn phận, tình thân và sự giác ngộ. Ảnh: Pinterest.
6. Bhagavad Gita nằm trong Mahabharata. Tác phẩm triết học – tôn giáo nổi tiếng Bhagavad Gita chính là một phần quan trọng thuộc sử thi này. Ảnh: Pinterest.
6. Bhagavad Gita nằm trong Mahabharata. Tác phẩm triết học – tôn giáo nổi tiếng Bhagavad Gita chính là một phần quan trọng thuộc sử thi này. Ảnh: Pinterest.
7. Tác động sâu rộng. Mahabharata ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa, nghệ thuật, chính trị và tôn giáo của Ấn Độ cũng như toàn bộ Nam Á. Ảnh: Pinterest.
7. Tác động sâu rộng. Mahabharata ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa, nghệ thuật, chính trị và tôn giáo của Ấn Độ cũng như toàn bộ Nam Á. Ảnh: Pinterest.
8. Giá trị vượt thời gian. Mahabharata không chỉ là câu chuyện lịch sử mà còn là kho tàng tri thức triết học, đạo đức và tâm linh, vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Ảnh: Pinterest.
8. Giá trị vượt thời gian. Mahabharata không chỉ là câu chuyện lịch sử mà còn là kho tàng tri thức triết học, đạo đức và tâm linh, vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ư ớp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Sử thi Mahabharata #Văn hóa Ấn Độ cổ đại #Chuyện chiến tranh Kurukshetra #Triết lý Bhagavad Gita #Tác phẩm văn học cổ đại #Nhân vật trong Mahabharata

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT