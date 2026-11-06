Giá vàng trong nước bật tăng mạnh theo giá vàng thế giới

Vàng miếng SJC lên mức bán 144,5 triệu đồng/lượng, cao nhất ba tuần, khi USD yếu đi và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau thắng lợi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Sáng 5/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, nối dài chuỗi bốn phiên đi lên liên tiếp. Ngay khi mở cửa, SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức tăng phổ biến so với chốt phiên hôm qua là 2,1 triệu đồng/lượng, mạnh nhất kể từ giữa tháng 8. Giá bán 144,5 triệu đồng/lượng là cao nhất trong ba tuần qua.

Tính từ ngày 2/11, vàng miếng SJC tăng tổng cộng khoảng 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của vàng thế giới. Ảnh: Baidu

Vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng

Vàng nhẫn “4 số 9” cũng tăng theo, với mức tăng cộng dồn bốn phiên từ 5 đến 6,5 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp. Sáng 5/11, DOJI niêm yết 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán), Phú Quý 140 - 143 triệu đồng/lượng, PNJ 138,9 - 142,9 triệu đồng/lượng và SJC 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Riêng Ngọc Thẩm vẫn là đơn vị niêm yết thấp nhất thị trường, ở mức 130,5 - 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn phổ biến khoảng 4 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, khoảng cách này chỉ khoảng 3 triệu đồng/lượng do giá mua được đặt cao hơn mặt bằng chung.

Vì sao vàng tăng?

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 10h (giờ Việt Nam) tăng hơn 1,8%, lên khoảng 4.130 USD/ounce. Lực đẩy chính đến từ kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ. Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo, làm đồng USD yếu đi và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Chỉ số Dollar Index lùi gần 0,3% về 101,25 điểm, mức thấp nhất hơn một tháng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, xuống 5,238%. USD yếu và lợi suất thấp làm vàng, tài sản không sinh lãi, hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, giới đầu tư vẫn theo dõi các dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để tìm tín hiệu về lãi suất của Fed. Căng thẳng Mỹ - Iran, dòng vốn đầu tư vào AI, lạm phát và gánh nặng nợ công Mỹ cũng là những yếu tố đang được chú ý.

Dù tăng mạnh, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới đáng kể. Theo tỷ giá Vietcombank, vàng miếng SJC đang cao hơn giá quốc tế hơn 14 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ khoảng 12 triệu đồng/lượng.