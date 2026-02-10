Geely Trung Quốc có thể sản xuất ôtô tại nhà máy Ford ở châu Âu.

Một mô hình hợp tác mới giữa Ford và Geely đang được thảo luận, trong đó hãng xe Trung Quốc có thể tận dụng nhà máy của Ford tại châu Âu để sản xuất ôtô.

Ford Motor Company đang xem xét việc hợp tác với một nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, được cho là Geely để tận dụng nhà máy đang chưa tận dụng hết công suất ở châu Âu. Mục tiêu chính là sản xuất xe điện ngay tại thị trường EU, giúp xe không phải chịu các loại thuế nhập khẩu EV từ Trung Quốc theo quy định hiện hành. Điều này không chỉ giúp đối tác Trung Quốc giảm chi phí thuế mà còn giúp Ford lấp đầy công suất nhà máy, tạo thêm doanh thu và giữ chân lao động.

Các cuộc đàm phán được báo cáo việc Geely sản xuất ôtô bên trong các cơ sở của Ford tại châu Âu, với Valencia, Tây Ban Nha dường như là địa điểm khả thi nhất. Điều này rất quan trọng vì ôtô được sản xuất trong Liên minh châu Âu sẽ tránh được các mức thuế cao áp dụng cho xe điện sản xuất tại Trung Quốc (sẽ sớm được thay thế bằng mức giá tối thiểu nghiêm ngặt do các cơ quan quản lý đặt ra).

Thay vì phải trả thêm phí ở biên giới, Geely có thể chỉ cần đến nhà máy của Ford và bắt đầu sản xuất ôtô từ đó, sẵn sàng vận chuyển một quãng ngắn đến người mua ở châu Âu. Hiện nay, cứ 10 chiếc ôtô bán ra trong khu vực thì có 1 chiếc là của thương hiệu Trung Quốc.

Theo nhiều thông tin, Geely đã ký kết các thỏa thuận cho thuê lại tương tự với Renault tại Hàn Quốc và Brazil, không phải là thương hiệu Trung Quốc duy nhất muốn thiết lập hoạt động kinh doanh tại châu Âu. BYD sẽ mở một nhà máy ở Hungary trong năm nay, và MG hiện đang tìm kiếm địa điểm tại châu Âu.

Đàm phán đang diễn ra và chưa chính thức xác nhận bất kỳ hợp đồng nào, nhưng đây được xem như giải pháp có thể mang lại lợi ích chiến lược cho cả hai bên. Một phần trong các thảo luận bao gồm việc chia sẻ công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực hệ thống hỗ trợ lái và công nghệ EV- nơi các hãng Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ.

Việc sản xuất xe điện tại châu Âu giúp nhà sản xuất tránh được thuế quan đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn có thể rất cao và ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán lẻ. Với cách làm này, các mẫu xe EV không chỉ cạnh tranh về giá mà còn phù hợp hơn với quy định nội địa.

Đối với Ford, việc hợp tác với hãng Trung Quốc có thể xem là bước đi chiến lược giúp tối ưu hóa tài sản và công suất nhà máy, đồng thời mở ra cơ hội chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm sản xuất EV. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và cần thêm thời gian để đi đến thỏa thuận cuối cùng.