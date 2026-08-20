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[GALLERY] Toyota ra mắt Corolla 60th Anniversary Special Edition từ 722 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota ra mắt Corolla 60th Anniversary Special Edition từ 722 triệu

Toyota đánh dấu cột mốc 60 năm của dòng xe Corolla bằng phiên bản đặc biệt 2027. Mẫu xe được phát triển từ Corolla Hybrid SE, bổ sung nhiều chi tiết nhận diện.

Hải Nam
Toyota Corolla lần đầu ra mắt vào năm 1966 và sau đó nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những dòng ôtô bán chạy nhất thế giới. Nhân dịp mẫu xe bước sang tuổi 60, Toyota giới thiệu Corolla 60th Anniversary Special Edition 2027 tại thị trường Mỹ.
Toyota Corolla lần đầu ra mắt vào năm 1966 và sau đó nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những dòng ôtô bán chạy nhất thế giới. Nhân dịp mẫu xe bước sang tuổi 60, Toyota giới thiệu Corolla 60th Anniversary Special Edition 2027 tại thị trường Mỹ.
Phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên bản Corolla Hybrid SE với hai lựa chọn màu ngoại thất Ice Cap và Supersonic Red. Trong đó, Supersonic Red là màu sơn dành riêng cho bản kỷ niệm, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch phối hai tông màu.
Phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên bản Corolla Hybrid SE với hai lựa chọn màu ngoại thất Ice Cap và Supersonic Red. Trong đó, Supersonic Red là màu sơn dành riêng cho bản kỷ niệm, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch phối hai tông màu.
Một điểm khác biệt khác là logo SE thông thường được loại bỏ, thay bằng tem “60th Anniversary” trên cửa sau nhằm tạo dấu ấn riêng cho Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition tại thị trường Mỹ.
Một điểm khác biệt khác là logo SE thông thường được loại bỏ, thay bằng tem “60th Anniversary” trên cửa sau nhằm tạo dấu ấn riêng cho Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition tại thị trường Mỹ.
Bên trong, Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition sở hữu ghế thể thao phối hai màu đen – đỏ, hệ thống giải trí Toyota Audio Multimedia màn hình 10,5 inch, cùng nẹp bậc cửa và thảm sàn mang dấu ấn kỷ niệm 60 năm.
Bên trong, Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition sở hữu ghế thể thao phối hai màu đen – đỏ, hệ thống giải trí Toyota Audio Multimedia màn hình 10,5 inch, cùng nẹp bậc cửa và thảm sàn mang dấu ấn kỷ niệm 60 năm.
Xe sử dụng động cơ hybrid 1.8L 4 xi-lanh, cho công suất 138 mã lực. Toyota công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản Corolla Hybrid tiêu chuẩn có thể đạt khoảng 50 mpg đường hỗn hợp, tương đương khoảng 4,7 lít/100 km.
Xe sử dụng động cơ hybrid 1.8L 4 xi-lanh, cho công suất 138 mã lực. Toyota công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản Corolla Hybrid tiêu chuẩn có thể đạt khoảng 50 mpg đường hỗn hợp, tương đương khoảng 4,7 lít/100 km.
Toyota chỉ sản xuất 2.500 chiếc Corolla 60th Anniversary Special Edition, dự kiến đưa về đại lý vào đầu năm sau. Giá bán chưa được công bố, trong khi Corolla Hybrid SE 2027 có giá khởi điểm từ 27.615 USD (khoảng 722,9 triệu đồng).
Toyota chỉ sản xuất 2.500 chiếc Corolla 60th Anniversary Special Edition, dự kiến đưa về đại lý vào đầu năm sau. Giá bán chưa được công bố, trong khi Corolla Hybrid SE 2027 có giá khởi điểm từ 27.615 USD (khoảng 722,9 triệu đồng).
Cùng với bản kỷ niệm, Toyota cũng giới thiệu Corolla 2027 với thay đổi không đáng kể. Xe được bổ sung màu đen mới mang tên Inked và tiếp tục cung cấp động cơ xăng 2.0L, công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 205 Nm bên cạnh lựa chọn hybrid.
Cùng với bản kỷ niệm, Toyota cũng giới thiệu Corolla 2027 với thay đổi không đáng kể. Xe được bổ sung màu đen mới mang tên Inked và tiếp tục cung cấp động cơ xăng 2.0L, công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 205 Nm bên cạnh lựa chọn hybrid.
Toyota Corolla 2027 bản tiêu chuẩn tại thị trường Mỹ có giá bán từ 23.325 USD (khoảng 610 triệu đồng), chưa gồm 1.295 USD (khoảng 33,8 triệu đồng) phí vận chuyển, tăng 200 USD (tương đương 5,23 triệu đồng) so với đời trước.
Toyota Corolla 2027 bản tiêu chuẩn tại thị trường Mỹ có giá bán từ 23.325 USD (khoảng 610 triệu đồng), chưa gồm 1.295 USD (khoảng 33,8 triệu đồng) phí vận chuyển, tăng 200 USD (tương đương 5,23 triệu đồng) so với đời trước.
Video: Giới thiệu Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition 2027.
Hải Nam
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