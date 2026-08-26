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[GALLERY] Kawasaki Ninja e-1 2027 giá 206 triệu đồng, chạy chỉ 66 km/sạc,

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kawasaki Ninja e-1 2027 giá 206 triệu đồng, chạy chỉ 66 km/sạc,

Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).

Hải Nam
Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 bản nâng cấp đã chính thức ra mắt thị trường quê nhà Nhật Bản. Dù sở hữu thiết kế thể thao bắt mắt, mẫu môtô thể thao thuần điện này lại tiếp tục gây tranh cãi bởi mức giá tương đối cao tới 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng) nhưng thông số vận hành lại khá khiêm tốn.
Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 bản nâng cấp đã chính thức ra mắt thị trường quê nhà Nhật Bản. Dù sở hữu thiết kế thể thao bắt mắt, mẫu môtô thể thao thuần điện này lại tiếp tục gây tranh cãi bởi mức giá tương đối cao tới 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng) nhưng thông số vận hành lại khá khiêm tốn.
Xét về sức mạnh, hệ truyền động điện trên Kawasaki Ninja e-1 2027 thế hệ mới chỉ tạo ra công suất tối đa 12 mã lực khi kích hoạt chế độ tăng tốc e-boost trong vòng 15 giây. Sau khoảng thời gian này, hệ thống sẽ tự động giới hạn công suất duy trì ở mức 7 mã lực.
Xét về sức mạnh, hệ truyền động điện trên Kawasaki Ninja e-1 2027 thế hệ mới chỉ tạo ra công suất tối đa 12 mã lực khi kích hoạt chế độ tăng tốc e-boost trong vòng 15 giây. Sau khoảng thời gian này, hệ thống sẽ tự động giới hạn công suất duy trì ở mức 7 mã lực.
Bên cạnh đó, phạm vi di chuyển của xe chỉ dừng lại ở con số 66 km cho mỗi lần sạc đầy, với điều kiện người lái phải vận hành ở chế độ tiết kiệm năng lượng ECO và hạn chế tối đa việc sử dụng e-boost. Khi đặt cạnh các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cùng nhà sản xuất, sự tương phản về hiệu năng và giá thành thể hiện rất rõ.
Bên cạnh đó, phạm vi di chuyển của xe chỉ dừng lại ở con số 66 km cho mỗi lần sạc đầy, với điều kiện người lái phải vận hành ở chế độ tiết kiệm năng lượng ECO và hạn chế tối đa việc sử dụng e-boost. Khi đặt cạnh các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cùng nhà sản xuất, sự tương phản về hiệu năng và giá thành thể hiện rất rõ.
So với những "người anh em" của mình như Ninja 300 2026 tích hợp phanh ABS có giá 4.999 USD (130,53 triệu đồng) nhưng sản sinh công suất tới 39 mã lực. Mẫu Ninja 500 ABS sở hữu sức mạnh 51 mã lực có giá 5.799 USD (151,42 triệu đồng), trong khi Ninja 650 cung cấp tới 67 mã lực cũng chỉ dừng lại ở mức giá 7.599 USD (198,43 triệu đồng).
So với những "người anh em" của mình như Ninja 300 2026 tích hợp phanh ABS có giá 4.999 USD (130,53 triệu đồng) nhưng sản sinh công suất tới 39 mã lực. Mẫu Ninja 500 ABS sở hữu sức mạnh 51 mã lực có giá 5.799 USD (151,42 triệu đồng), trong khi Ninja 650 cung cấp tới 67 mã lực cũng chỉ dừng lại ở mức giá 7.599 USD (198,43 triệu đồng).
Các dòng xe môtô chạy xăng của Kawasaki đều cung cấp khả năng tăng tốc tức thì cùng quãng đường di chuyển trung bình đạt tối thiểu 275 km cho mỗi bình nhiên liệu. Tuy nhiên, mức thông số khiêm tốn của Ninja e-1 xuất phát từ việc đáp ứng quy định phân hạng bằng lái A1 tại khu vực châu Âu, nơi áp đặt giới hạn công suất đối với người mới học lái.
Các dòng xe môtô chạy xăng của Kawasaki đều cung cấp khả năng tăng tốc tức thì cùng quãng đường di chuyển trung bình đạt tối thiểu 275 km cho mỗi bình nhiên liệu. Tuy nhiên, mức thông số khiêm tốn của Ninja e-1 xuất phát từ việc đáp ứng quy định phân hạng bằng lái A1 tại khu vực châu Âu, nơi áp đặt giới hạn công suất đối với người mới học lái.
Tại thị trường Mỹ - nơi cơ quan chức năng không giới hạn sức mạnh động cơ theo cấp độ bằng, mẫu xe điện này phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ các lựa chọn xe xăng mạnh mẽ hơn trong cùng tầm giá. Dù không hướng tới nhóm khách hàng truyền thống, Kawasaki Ninja e-1 vẫn sở hữu những ưu thế riêng đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị.
Tại thị trường Mỹ - nơi cơ quan chức năng không giới hạn sức mạnh động cơ theo cấp độ bằng, mẫu xe điện này phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ các lựa chọn xe xăng mạnh mẽ hơn trong cùng tầm giá. Dù không hướng tới nhóm khách hàng truyền thống, Kawasaki Ninja e-1 vẫn sở hữu những ưu thế riêng đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị.
Nhờ cấu tạo xe điện không cần ly hợp hay hộp số, người dùng Kawasaki Ninja e-1 chỉ cần thao tác vặn ga là có thể di chuyển. Nhằm hỗ trợ người lái xoay trở với trọng lượng 140 kg của xe, hãng đã tích hợp thêm chế độ Walk mode để di chuyển tiến và lùi linh hoạt.
Nhờ cấu tạo xe điện không cần ly hợp hay hộp số, người dùng Kawasaki Ninja e-1 chỉ cần thao tác vặn ga là có thể di chuyển. Nhằm hỗ trợ người lái xoay trở với trọng lượng 140 kg của xe, hãng đã tích hợp thêm chế độ Walk mode để di chuyển tiến và lùi linh hoạt.
Điểm cộng quan trọng khác trên Ninja e-1 nằm ở cụm pin có thể tháo rời. Thiết kế này giúp người dùng sinh sống tại các căn hộ chung cư dễ dàng mang pin lên nhà để nạp đầy trong vòng 3,7 giờ mà không phụ thuộc vào điểm đỗ xe có sẵn nguồn điện.
Điểm cộng quan trọng khác trên Ninja e-1 nằm ở cụm pin có thể tháo rời. Thiết kế này giúp người dùng sinh sống tại các căn hộ chung cư dễ dàng mang pin lên nhà để nạp đầy trong vòng 3,7 giờ mà không phụ thuộc vào điểm đỗ xe có sẵn nguồn điện.
Tương tự như biến thể naked-bike Z e-1, Kawasaki Ninja e-1 2027 mới vẫn đáp ứng tốt yêu cầu của một bộ phận người dùng cần phương tiện đi lại hàng ngày có kiểu dáng thể thao, vận hành yên tĩnh và sạc pin tiện lợi.
Tương tự như biến thể naked-bike Z e-1, Kawasaki Ninja e-1 2027 mới vẫn đáp ứng tốt yêu cầu của một bộ phận người dùng cần phương tiện đi lại hàng ngày có kiểu dáng thể thao, vận hành yên tĩnh và sạc pin tiện lợi.
Video: Giới thiệu mẫu xe môtô thể thao Kawasaki Ninja e-1 chạy điện.
Hải Nam
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