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[GALLERY] Honda Zoomer e: 2026 sắp về Việt Nam, dự kiến hơn 23 triệu đồng?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda Zoomer e: 2026 sắp về Việt Nam, dự kiến hơn 23 triệu đồng?

Thông tin về xe tay ga Honda Zoomer e: 2026 xuất hiện tại thị trường trong nước, đúng thời điểm hãng xe Nhật Bản đang mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam.

Hải Nam
Thông tin về mẫu Honda Zoomer e: 2026 xuất hiện trong bối cảnh Honda Việt Nam đang mở rộng danh mục xe điện. Sau ICON e: và CUV e:, hãng tiếp tục giới thiệu Honda UC3 với nhiều thay đổi về động cơ và công nghệ pin, cho thấy xe điện ngày càng chiếm vị trí đáng kể trong kế hoạch sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản.
Thông tin về mẫu Honda Zoomer e: 2026 xuất hiện trong bối cảnh Honda Việt Nam đang mở rộng danh mục xe điện. Sau ICON e: và CUV e:, hãng tiếp tục giới thiệu Honda UC3 với nhiều thay đổi về động cơ và công nghệ pin, cho thấy xe điện ngày càng chiếm vị trí đáng kể trong kế hoạch sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản.
Điểm dễ nhận ra nhất trên xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 là bộ khung thép dạng ống để lộ ra ngoài thay vì được che kín bằng các tấm nhựa. Phần đầu xe vuông vức kết hợp cụm đèn pha đôi hình tròn, tạo nên kiểu dáng khá lạ mắt giữa những mẫu xe điện đang có mặt trên thị trường.
Điểm dễ nhận ra nhất trên xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 là bộ khung thép dạng ống để lộ ra ngoài thay vì được che kín bằng các tấm nhựa. Phần đầu xe vuông vức kết hợp cụm đèn pha đôi hình tròn, tạo nên kiểu dáng khá lạ mắt giữa những mẫu xe điện đang có mặt trên thị trường.
Xe có chiều dài 1.700 mm, rộng 765 mm và cao 1.030 mm, chiều dài cơ sở 1.220 mm. Với trọng lượng chỉ 54,5 kg cùng chiều cao yên 728 mm, Zoomer e: có kích thước tương đối nhỏ gọn, thuận tiện khi dắt xe hoặc xoay trở trong không gian hẹp.
Xe có chiều dài 1.700 mm, rộng 765 mm và cao 1.030 mm, chiều dài cơ sở 1.220 mm. Với trọng lượng chỉ 54,5 kg cùng chiều cao yên 728 mm, Zoomer e: có kích thước tương đối nhỏ gọn, thuận tiện khi dắt xe hoặc xoay trở trong không gian hẹp.
Ở phiên bản 2026, Honda bổ sung phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, thay cho cấu hình phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau trên đời cũ. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ hạn chế trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp, cùng giảm xóc sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ.
Ở phiên bản 2026, Honda bổ sung phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, thay cho cấu hình phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau trên đời cũ. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ hạn chế trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp, cùng giảm xóc sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ.
Bên cạnh đó, mẫu xe điện cỡ nhỏ này sử dụng hệ thống kết nối WI LINK, cho phép mở khóa thông qua điện thoại, Bluetooth, chìa khóa thông minh hoặc chìa cơ. Các tiện ích khác gồm cổng sạc USB, chức năng ga tự động và hỗ trợ dắt xe.
Bên cạnh đó, mẫu xe điện cỡ nhỏ này sử dụng hệ thống kết nối WI LINK, cho phép mở khóa thông qua điện thoại, Bluetooth, chìa khóa thông minh hoặc chìa cơ. Các tiện ích khác gồm cổng sạc USB, chức năng ga tự động và hỗ trợ dắt xe.
Honda Zoomer e: 2026 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 400 W, cho tốc độ cao nhất 25 km/h. Với thông số này, mẫu xe chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị, thay vì những hành trình cần duy trì tốc độ cao.
Honda Zoomer e: 2026 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 400 W, cho tốc độ cao nhất 25 km/h. Với thông số này, mẫu xe chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị, thay vì những hành trình cần duy trì tốc độ cao.
Tại Trung Quốc, xe được xếp vào nhóm xe đạp điện theo tiêu chuẩn nội địa. Nếu phân phối tại Việt Nam, việc phân loại phương tiện và yêu cầu đối với người điều khiển sẽ phải căn cứ vào quy chuẩn áp dụng trong nước.
Tại Trung Quốc, xe được xếp vào nhóm xe đạp điện theo tiêu chuẩn nội địa. Nếu phân phối tại Việt Nam, việc phân loại phương tiện và yêu cầu đối với người điều khiển sẽ phải căn cứ vào quy chuẩn áp dụng trong nước.
Về pin, Honda cung cấp cho Zoomer e: hai lựa chọn lithium. Bản tiêu chuẩn sử dụng pin 48V/24Ah, có phạm vi hoạt động công bố 80 km, trong khi bản cao cấp dùng pin 48V/30Ah, nâng quãng đường di chuyển lên 105 km theo chuẩn WMTC.
Về pin, Honda cung cấp cho Zoomer e: hai lựa chọn lithium. Bản tiêu chuẩn sử dụng pin 48V/24Ah, có phạm vi hoạt động công bố 80 km, trong khi bản cao cấp dùng pin 48V/30Ah, nâng quãng đường di chuyển lên 105 km theo chuẩn WMTC.
Một chi tiết đáng chú ý khác là Honda đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho Zoomer e: tại Việt Nam. Hình ảnh mẫu xe xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp số 454, tập B, công bố tháng 1/2026, cùng với mẫu Honda Dax e:.
Một chi tiết đáng chú ý khác là Honda đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho Zoomer e: tại Việt Nam. Hình ảnh mẫu xe xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp số 454, tập B, công bố tháng 1/2026, cùng với mẫu Honda Dax e:.
Việc đăng ký kiểu dáng chưa đồng nghĩa sản phẩm này sẽ được đưa về bán chính hãng ở nước ta. Honda Việt Nam hiện chưa công bố thời điểm phân phối, phiên bản hay giá bán của Zoomer e: tại thị trường trong nước.
Việc đăng ký kiểu dáng chưa đồng nghĩa sản phẩm này sẽ được đưa về bán chính hãng ở nước ta. Honda Việt Nam hiện chưa công bố thời điểm phân phối, phiên bản hay giá bán của Zoomer e: tại thị trường trong nước.
Tại Trung Quốc, Honda Zoomer e: 2026 được phân phối với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn có giá 5.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 23,2 triệu đồng), trong khi bản cao cấp có giá 6.699 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 25,9 triệu đồng).
Tại Trung Quốc, Honda Zoomer e: 2026 được phân phối với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn có giá 5.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 23,2 triệu đồng), trong khi bản cao cấp có giá 6.699 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 25,9 triệu đồng).
Nếu được đưa về Việt Nam, Zoomer e: sẽ có sự khác biệt về thiết kế và cách sử dụng so với phần lớn xe máy điện phổ thông hiện nay. Tốc độ giới hạn 25 km/h và giá bán thực tế sẽ là hai yếu tố quan trọng quyết định mẫu xe này phù hợp với nhóm khách hàng nào.
Nếu được đưa về Việt Nam, Zoomer e: sẽ có sự khác biệt về thiết kế và cách sử dụng so với phần lớn xe máy điện phổ thông hiện nay. Tốc độ giới hạn 25 km/h và giá bán thực tế sẽ là hai yếu tố quan trọng quyết định mẫu xe này phù hợp với nhóm khách hàng nào.
Video: Giới thiệu xe máy điện Honda Zoomer e: 2026.
Hải Nam
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