Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ếch quái vật chôn mình trong kén suốt nửa năm, hồi sinh khi mưa xuống

Giải mã

Ếch quái vật chôn mình trong kén suốt nửa năm, hồi sinh khi mưa xuống

Ếch Budgett (Lepidobatrachus laevis) là loài lưỡng cư kỳ lạ của Nam Mỹ, nổi tiếng với ngoại hình dữ tợn và tập tính sinh tồn khác thường.

T.B (tổng hợp)
Hình dáng như bước ra từ phim quái vật. Ếch Budgett có thân hình bè, đầu cực lớn chiếm gần hết cơ thể, miệng rộng và đôi mắt lồi tạo cảm giác dữ dằn hiếm thấy ở loài ếch. Da của chúng thường có màu xanh ô-liu pha nâu, giúp ngụy trang hoàn hảo trong môi trường bùn lầy và ao cạn. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng như bước ra từ phim quái vật. Ếch Budgett có thân hình bè, đầu cực lớn chiếm gần hết cơ thể, miệng rộng và đôi mắt lồi tạo cảm giác dữ dằn hiếm thấy ở loài ếch. Da của chúng thường có màu xanh ô-liu pha nâu, giúp ngụy trang hoàn hảo trong môi trường bùn lầy và ao cạn. Ảnh: Pinterest.
Lối sống bán thủy sinh cực đoan. Loài ếch này sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy khô hạn theo mùa tại Argentina, Paraguay và Bolivia. Khi mùa khô đến, chúng vùi mình sâu trong bùn, tạo kén bao bọc cơ thể và rơi vào trạng thái ngủ hè để chờ mưa quay trở lại. Ảnh: Pinterest.
Lối sống bán thủy sinh cực đoan. Loài ếch này sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy khô hạn theo mùa tại Argentina, Paraguay và Bolivia. Khi mùa khô đến, chúng vùi mình sâu trong bùn, tạo kén bao bọc cơ thể và rơi vào trạng thái ngủ hè để chờ mưa quay trở lại. Ảnh: Pinterest.
Tập tính săn mồi hung hãn. Ếch Budgett là loài săn mồi phục kích, sẵn sàng tấn công bất cứ sinh vật nào vừa với miệng của chúng, từ côn trùng, cá nhỏ cho tới các loài lưỡng cư khác. Chúng có cú đớp cực nhanh và lực cắn mạnh so với kích thước cơ thể. Sự hung hăng này khiến chúng nổi tiếng trong giới nuôi bò sát cảnh. Ảnh: Pinterest.
Tập tính săn mồi hung hãn. Ếch Budgett là loài săn mồi phục kích, sẵn sàng tấn công bất cứ sinh vật nào vừa với miệng của chúng, từ côn trùng, cá nhỏ cho tới các loài lưỡng cư khác. Chúng có cú đớp cực nhanh và lực cắn mạnh so với kích thước cơ thể. Sự hung hăng này khiến chúng nổi tiếng trong giới nuôi bò sát cảnh. Ảnh: Pinterest.
Không kêu “ộp ộp” như ếch thường. Âm thanh của ếch Budgett rất khác biệt, thường được mô tả giống tiếng bò rống hoặc tiếng máy móc trầm đục. Tiếng kêu này đặc biệt vang to vào mùa sinh sản, khi con đực cố thu hút bạn tình trong những ao nước tạm thời sau mưa lớn. Ảnh: Pinterest.
Không kêu “ộp ộp” như ếch thường. Âm thanh của ếch Budgett rất khác biệt, thường được mô tả giống tiếng bò rống hoặc tiếng máy móc trầm đục. Tiếng kêu này đặc biệt vang to vào mùa sinh sản, khi con đực cố thu hút bạn tình trong những ao nước tạm thời sau mưa lớn. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản chớp nhoáng theo mùa mưa. Chu kỳ sinh sản của loài này diễn ra rất nhanh, tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi khi ao hồ xuất hiện. Nòng nọc phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc và cũng mang bản tính ăn thịt lẫn nhau, giúp những cá thể khỏe nhất sống sót. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản chớp nhoáng theo mùa mưa. Chu kỳ sinh sản của loài này diễn ra rất nhanh, tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi khi ao hồ xuất hiện. Nòng nọc phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc và cũng mang bản tính ăn thịt lẫn nhau, giúp những cá thể khỏe nhất sống sót. Ảnh: Pinterest.
Khả năng tự vệ bằng… thái độ. Khi bị đe dọa, ếch Budgett thường phồng to cơ thể, há miệng rộng và lao về phía kẻ thù thay vì bỏ chạy. Hành vi “đe dọa ngược” này khiến nhiều động vật săn mồi bất ngờ và chùn bước. Đây là chiến lược tâm lý hiệu quả trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Khả năng tự vệ bằng… thái độ. Khi bị đe dọa, ếch Budgett thường phồng to cơ thể, há miệng rộng và lao về phía kẻ thù thay vì bỏ chạy. Hành vi “đe dọa ngược” này khiến nhiều động vật săn mồi bất ngờ và chùn bước. Đây là chiến lược tâm lý hiệu quả trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái quan trọng. Là loài săn mồi đầu bảng trong các ao tạm, ếch Budgett giúp kiểm soát số lượng côn trùng và động vật thủy sinh nhỏ. Chúng góp phần duy trì cân bằng sinh thái ở những hệ môi trường mong manh, nơi biến đổi khí hậu tác động rất mạnh. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái quan trọng. Là loài săn mồi đầu bảng trong các ao tạm, ếch Budgett giúp kiểm soát số lượng côn trùng và động vật thủy sinh nhỏ. Chúng góp phần duy trì cân bằng sinh thái ở những hệ môi trường mong manh, nơi biến đổi khí hậu tác động rất mạnh. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng kỳ dị của thế giới lưỡng cư. Nhờ vẻ ngoài độc đáo và tập tính khác thường, ếch Budgett thường xuyên xuất hiện trong sách khoa học phổ thông, phim tài liệu và là vật nuôi của cộng đồng yêu động vật kỳ lạ. Chúng là minh chứng sống động cho sự đa dạng đáng kinh ngạc của tiến hóa tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng kỳ dị của thế giới lưỡng cư. Nhờ vẻ ngoài độc đáo và tập tính khác thường, ếch Budgett thường xuyên xuất hiện trong sách khoa học phổ thông, phim tài liệu và là vật nuôi của cộng đồng yêu động vật kỳ lạ. Chúng là minh chứng sống động cho sự đa dạng đáng kinh ngạc của tiến hóa tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài ếch kỳ lạ Nam Mỹ #Tập tính sinh tồn đặc biệt #Săn mồi hung hãn #Chiến lược tự vệ độc đáo #Chu kỳ sinh sản mùa mưa #Vai trò sinh thái trong hệ môi trường

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT