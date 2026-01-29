Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công đầu tháng 3/2026

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công dự án vào đầu tháng 3/2026.

Ngày 29/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh cùng một số nội dung quan trọng khác.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được đề xuất đầu tư tuyến đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Tuyến có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh: Đây là dự án giao thông đặc biệt quan trọng đối với tỉnh và khu vực. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hành lang vận chuyển đường sắt hiện đại kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển dài hạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, bảo đảm có thể khởi công dự án vào đầu tháng 3/2026.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị, nhất là công tác thẩm định chính trị đối với người ứng cử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương đối với Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; nội dung Kỳ họp thứ 35 - Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị Đoàn đại biểu tỉnh tham dự các hoạt động đối ngoại và một số nội dung quan trọng khác.