Mãn nhãn ảnh "trăng máu" tuyệt đẹp ở Việt Nam

Giải mã

Mãn nhãn ảnh "trăng máu" tuyệt đẹp ở Việt Nam

Tại Việt Nam, người dân đã quan sát và chụp được nhiều bức ảnh về hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu) diễn ra từ lúc 0h30 đến 1h52 ngày 8/9. 

Tâm Anh (TH)
Vào đêm 7, rạng sáng ngày 8/9, người dân ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu) tuyệt đẹp. Ảnh: Nhân dân.
Tổng thời gian nguyệt thực kéo dài 5 giờ 27 phút. Trong đó, pha toàn phần kéo dài 82 phút. Đây là thời điểm khi Mặt trăng nằm trọn trong vùng bóng tối của Trái đất và chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ như "trăng máu" đầy mê hoặc. Ảnh: Nhân dân.
Tại Việt Nam, người dân quan sát nguyệt thực bắt đầu lúc 22h28 ngày 7/9 cho tới 3h55 ngày 8/9. Trong đó, nguyệt thực toàn phần kéo dài 82 phút bắt đầu từ lúc 0h30 đến 1h52 ngày 8/9. Ảnh: Nhân dân.
Mặt trăng chuyển thành màu đỏ, trông to hơn và tối hơn bình thường tạo nên hiện tượng "trăng máu" tuyệt đẹp. Ảnh: 1thegioi.
Hiện tượng "trăng máu" có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường. Ảnh: 1thegioi.
Dù vậy, những người yêu thiên văn có những dụng cụ chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm có thể quan sát hiện tượng "trăng máu" rõ nét và ấn tượng hơn. Ảnh: 1thegioi.
Việt Nam thuộc khu vực có thể quan sát trọn vẹn hiện tượng "trăng máu" kỳ thú. Ảnh: Nhân dân.
Nhiều người dân thích thú và có những trải nghiệm thú vị khi ngắm nhìn "trăng máu". Ảnh: Nhân dân.
Tâm Anh (TH)
