Mãn nhãn ảnh "trăng máu" tuyệt đẹp ở Việt Nam

Tại Việt Nam, người dân đã quan sát và chụp được nhiều bức ảnh về hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu) diễn ra từ lúc 0h30 đến 1h52 ngày 8/9.
Tại triển lãm IAA Mobility Show ở Munich, Skoda gây chú ý với mẫu Epiq. Đây là phiên bản tiền sản xuất của SUV điện cỡ nhỏ, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026.
Trận chiến ác liệt trên đường phố Kupyansk, khi quân đội Nga đã chiếm được một nửa thành phố, và tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine đã bị hỏa lực chặn lại.
Không chỉ ghi điểm với diễn xuất bùng nổ trên màn ảnh, ngoài đời Phương Oanh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp gợi cảm cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Trong ngôi nhà phố rộng 100m2 tại TP HCM, Diệp Bảo Ngọc thiết kế khu vườn trên sân thượng ngập tràn rau xanh, và cây ăn trái trĩu quả.
Trong trang phục đậm chất cổ điển, Ngọc Mai hóa thân thành một nàng công chúa kiều diễm, tạo dáng đầy cuốn hút giữa khung cảnh lãng mạn giữa Paris hoa lệ.
Kiều Minh Tuấn toát lên vẻ ngầu lạ, như một 'bad boy' chính hiệu. Quỳnh Nga khoe vẻ quyến rũ trong ngày sinh nhật.
Từ 9/9 đến 19/9, 3 con giáp đón nhận vận may lớn, thần tài ban lộc, giúp công việc, tài lộc và cuộc sống thăng hoa vượt bậc.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng rối lượng tử để giúp robot di chuyển mượt mà như người thật, mở ra kỷ nguyên mới cho robot hình người trong tương lai.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra một chiếc nhẫn có khoang kín đáo dùng để giấu chất độc dùng trong các vụ ám sát chính trị ở Bulgaria thời trung cổ.
Sau hơn 100 năm, các chuyên gia xác nhận hài cốt được phát hiện trong hốc tường nhà thờ ở Anh thuộc về Thánh Eanswythe. Vị thánh này sống vào thế kỷ 7.
Trong tháng 9/2025, nhiều mẫu xe MPV gia đình đều giảm giá hàng chục triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng "xuống tiền" trước giai đoạn cuối năm.
Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Mai Phương Thúy còn dành niềm đam mê đặc biệt cho tennis.
Mới đây, loạt ảnh đời thường của Văn Thanh và bạn gái tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng khi khoe tình yêu ngọt ngào.
Nhiếp ảnh gia Charles H. Traub đã ghé thăm đất nước Italy vào thập niên 1980 và ghi lại những bức ảnh phần nào hé lộ cuộc sống của người dân nơi đây.
Geely vừa ra mắt Galaxy Starshine 6 EM-i, mẫu sedan PHEV mới nhất có khả năng vận hành thuần điện lên tới 125km. Đây được xem là đối thủ của BYD Qin Plus DM-i.
Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thử sức với pickleball – môn thể thao đang là "hot trend" trên toàn cầu.
Võ Nhật Linh - bà xã Phan Văn Đức khoe body cực phẩm, visual chẳng kém gì diễn viên, người mẫu.
Thúy Diễm xuất hiện với diện mạo tươi tắn, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Ở tuổi 39, cô khiến khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc và thần thái "lão hoá ngược".
Mới đây, nhân dịp sinh nhật, nàng WAG Dianka Zakhidoa - vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi tung loạt ảnh diện bikini cực gợi cảm.
Thị trường ôtô bước vào giai đoạn trầm lắng của tháng 7 âm lịch, nhiều thương hiệu châu Âu ở Việt Nam tung ra chương trình giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng.