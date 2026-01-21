Du xuân Phú Quốc dịp Tết: Chơi gì ăn đâu trọn trải nghiệm lễ hội?

Từ biển trời đẹp hàng đầu thế giới đến hệ thống vui chơi giải trí quy mô, những màn pháo hoa rực rỡ mỗi đêm và không gian mua sắm náo nhiệt ven biển, đảo Ngọc mang đến một mùa Tết vừa rộn ràng, vừa trọn vẹn cảm xúc cho du khách.

Chuyến xuất hành đầu năm giữa biển trời

Chuyến xuất hành đầu năm tại Phú Quốc bắt đầu bằng trải nghiệm “bay” trên tuyến cáp treo Hòn Thơm 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Chỉ trong khoảng 15 phút, du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh biển xanh ngọc, những hòn đảo lớn nhỏ xen kẽ và làng chài bình yên hiện ra dưới tầm mắt. Nhịp di chuyển chậm rãi đủ để các thế hệ trong gia đình cùng tận hưởng cảm giác khoáng đạt, hanh thông như một lời chúc may mắn cho năm mới.

Hành trình cáp treo Hòn Thơm đưa du khách ngắm trọn biển trời Nam đảo.

Điểm đến của hành trình là Sun World Hon Thom, tổ hợp vui chơi giải trí sôi động bậc nhất đảo Ngọc. Tại đây, du khách có thể thỏa sức khám phá Công viên nước Aquatopia với hơn 20 làn trượt chuẩn quốc tế, hoặc thử thách bản lĩnh tại Làng Exotica cùng tàu lượn siêu tốc bằng gỗ và cùng gia đình vui trọn ngày với những trò chơi phù hợp mọi lứa tuổi. Đừng quên dành thời gian thưởng thức đại tiệc ẩm thực truyền thống Tết ở nhà hàng Mango, khu Chợ quê với những món ngon nóng hổi: từ thịt nướng Tây Bắc, đến bánh chưng và bún chả Hà Nội, bánh xèo và nhiều món ngon miền Tây.

Trọn gói trải nghiệm từ cáp treo đến vui chơi không giới hạn tại hai công viên chủ đề được gói gọn trong mức vé 850.000 đồng/người, đủ để nạp năng lượng cho một ngày dài khám phá.

Đêm nào cũng là giao thừa tại Thị trấn Hoàng Hôn

Hãy tạm quên khung cảnh đông đúc, chen chúc đón pháo hoa vào mỗi đêm giao thừa ở đô thị lớn, bởi tại Thị trấn Hoàng Hôn, ngày nào cũng có thể đón pháo hoa, thậm chí là hai màn mỗi đêm.

Pháo hoa tô sáng Thị trấn Hoàng Hôn mỗi đêm, lan tỏa sắc xuân lễ hội.

Khác với nhiều điểm đến biển thường lắng lại sau hoàng hôn, Phú Quốc về đêm bước vào nhịp sống sôi động. Đúng 19h45, Bản giao hưởng Đại dương mở màn bằng sự kết hợp mãn nhãn giữa hàng nghìn pháo hoa, trình diễn flyboard và jetski trên nền nhạc sôi động. Đến 21h, cảm xúc tiếp tục được đẩy lên cao trào với Nụ hôn Biển Cả, nơi lửa, nước, laser và hàng chục nghệ sĩ quốc tế hòa quyện, cùng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao rực rỡ.

Hai màn pháo hoa mỗi đêm không chỉ là “đặc sản” giải trí, mà còn mang ý nghĩa sum vầy, chúc mừng, để du khách dù đến Phú Quốc vào ngày nào cũng có thể chạm vào cảm giác hân hoan như khoảnh khắc bước sang năm mới.

Trải nghiệm không khí lễ hội nhộn nhịp ngày đêm

Năm mới, không khí du xuân đã lan tỏa khắp Thị trấn Hoàng Hôn, chan hòa giữa Tết truyền thống và không khí mừng năm mới của quốc tế, đặc biệt tại Sunset Bazaar, không gian mua sắm và ẩm thực mang kiến trúc châu Âu bên biển. Những dãy nhà rực rỡ, tháp đồng hồ cổ kính và các góc phố nghệ thuật tạo nên phông nền lý tưởng để du khách ghi lại những khoảnh khắc đầu năm. Song song với trải nghiệm ngắm cảnh, Sunset Bazaar còn là điểm hẹn ẩm thực đa dạng, nơi các món Á – Âu được biến tấu sáng tạo từ nguyên liệu địa phương, góp phần làm nên không khí vui tươi, rộn ràng của những ngày Tết.

Không gian “trời Âu” Sunset Bazaar náo nhiệt cùng màn trình diễn đường phố, khuấy động bước chân du xuân.

Không khí lễ hội càng được khuấy động với các chương trình biểu diễn đường phố như Yum Yum Show, Beer King Show diễn ra xuyên suốt, thu hút du khách trong và ngoài nước dạo bước, thưởng thức và hòa mình vào nhịp vui chung. Khi ánh chiều dần buông trên mặt biển, Thị trấn Hoàng Hôn chuyển mình sang nhịp sống về đêm mà không hề có khoảng lặng.

Nhiều du khách lựa chọn dừng chân tại nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub để thưởng thức bữa tối và bia thủ công trong không gian phóng khoáng ven biển, đồng thời chiêm ngưỡng show Bản giao hưởng Đại dương. Bữa tối đầu năm vì thế trở thành một phần của lễ hội, nơi ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật hòa quyện.

Sau những màn trình diễn bùng nổ, đừng quên ghé thăm chợ đêm Vui Phết ven biển, nơi quy tụ các gian hàng ẩm thực đường phố, đồ lưu niệm cùng những màn trình diễn nghệ thuật ngẫu hứng như nhạc acoustic, múa lửa, ảo thuật, hoạt náo… giữ trọn nhịp vui đến tận khuya.

Với những trải nghiệm lễ hội nối dài từ ban ngày đến đêm khuya: ẩm thực, biểu diễn đường phố đến pháo hoa và chợ đêm, nam đảo Phú Quốc định hình là điểm phải đến trong dịp Tết, nơi du khách tìm thấy trọn vẹn không khí rộn ràng, tươi mới và cảm giác khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới tại Phú Quốc.