Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dự đoán ngày mới 4/12/2025 cho 12 con giáp: Hợi linh hoạt

Giải mã

Dự đoán ngày mới 4/12/2025 cho 12 con giáp: Hợi linh hoạt

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, kiểm soát thu chi, tránh tiêu xài lãng phí.

Tâm Anh (theo Sohu)
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/12/2025, vận thế của người tuổi Tý hiếu thắng. Tình cảm: Tuổi Tý sống có trách nhiệm, nói lời giữ lời và được mọi người tin tưởng. Công việc: Con giáp này có thể vì sự hiếu thắng mà phạm sai lầm. Tiền bạc: Tuổi Tý kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi chuyển khoản để tránh nhầm lẫn.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/12/2025, vận thế của người tuổi Tý hiếu thắng. Tình cảm: Tuổi Tý sống có trách nhiệm, nói lời giữ lời và được mọi người tin tưởng. Công việc: Con giáp này có thể vì sự hiếu thắng mà phạm sai lầm. Tiền bạc: Tuổi Tý kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi chuyển khoản để tránh nhầm lẫn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu ngày 4/12/2025 cẩn trọng. Tình cảm: Tuổi Sửu và người yêu có thể đối mặt với thử thách lớn. Công việc: Con giáp này hãy cẩn trọng khi giải quyết công việc liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của nhiều người. Tiền bạc: Tuổi Sửu có chiến lược kinh doanh rõ ràng, hứa hẹn mang về doanh thu khả quan.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu ngày 4/12/2025 cẩn trọng. Tình cảm: Tuổi Sửu và người yêu có thể đối mặt với thử thách lớn. Công việc: Con giáp này hãy cẩn trọng khi giải quyết công việc liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của nhiều người. Tiền bạc: Tuổi Sửu có chiến lược kinh doanh rõ ràng, hứa hẹn mang về doanh thu khả quan.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Dần khá suôn sẻ. Tình cảm: Tuổi Dần có thể thuyết phục gia đình tin tưởng, ủng hộ lựa chọn của mình. Công việc: Con giáp này chuyển hướng sang lĩnh vực khác nên thiếu kinh nghiệm thực tế. Tiền bạc: Người tuổi Dần tiêu nhiều vào hoạt động ăn uống, giải trí.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Dần khá suôn sẻ. Tình cảm: Tuổi Dần có thể thuyết phục gia đình tin tưởng, ủng hộ lựa chọn của mình. Công việc: Con giáp này chuyển hướng sang lĩnh vực khác nên thiếu kinh nghiệm thực tế. Tiền bạc: Người tuổi Dần tiêu nhiều vào hoạt động ăn uống, giải trí.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Mão tạm ổn. Tình cảm: Người tuổi Mão bắt đầu mở lòng nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè để vượt qua tổn thương trong tình yêu. Công việc: Con giáp này thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua giai đoạn khó khăn. Tiền bạc: Người tuổi Mão cân nhắc mua thêm đồ gia dụng hoặc thiết bị cần thiết cho cuộc sống.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Mão tạm ổn. Tình cảm: Người tuổi Mão bắt đầu mở lòng nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè để vượt qua tổn thương trong tình yêu. Công việc: Con giáp này thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua giai đoạn khó khăn. Tiền bạc: Người tuổi Mão cân nhắc mua thêm đồ gia dụng hoặc thiết bị cần thiết cho cuộc sống.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/12/2025, vận thế của người tuổi Thìn bực bội. Tình cảm: Con giáp này có thể bực bội, khó chịu khi bị "tiểu nhân" phá hoại mối quan hệ với bạn bè. Công việc: Tuổi Thìn cần tỉnh táo để có thể đi đúng hướng, có quyết định khôn ngoan. Tiền bạc: Người tuổi Thìn sắp xếp lại các hóa đơn để cắt giảm những chi phí quá cao trong thời gian tới.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/12/2025, vận thế của người tuổi Thìn bực bội. Tình cảm: Con giáp này có thể bực bội, khó chịu khi bị "tiểu nhân" phá hoại mối quan hệ với bạn bè. Công việc: Tuổi Thìn cần tỉnh táo để có thể đi đúng hướng, có quyết định khôn ngoan. Tiền bạc: Người tuổi Thìn sắp xếp lại các hóa đơn để cắt giảm những chi phí quá cao trong thời gian tới.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/12/2025, vận thế của người tuổi Tỵ chiều chuộng. Tình cảm: Con giáp này được nửa kia yêu thương, chiều chuộng. Công việc: Tuổi Tỵ có nhiều sáng kiến giúp thay đổi cục diện với đối thủ. Tiền bạc: Người tuổi Tỵ có thể nhận được khoản thừa kế hoặc tài sản cho tặng giá trị.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/12/2025, vận thế của người tuổi Tỵ chiều chuộng. Tình cảm: Con giáp này được nửa kia yêu thương, chiều chuộng. Công việc: Tuổi Tỵ có nhiều sáng kiến giúp thay đổi cục diện với đối thủ. Tiền bạc: Người tuổi Tỵ có thể nhận được khoản thừa kế hoặc tài sản cho tặng giá trị.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Ngọ bình thường. Tình cảm: Tuổi Ngọ có khoảng thời gian an yên bên gia đình. Công việc: Con giáp này bàn bạc với các thành viên trong nhóm về cách triển khai dự án. Tiền bạc: Người tuổi Ngọ có thể gia tăng thu nhập nhờ nghề tay trái.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Ngọ bình thường. Tình cảm: Tuổi Ngọ có khoảng thời gian an yên bên gia đình. Công việc: Con giáp này bàn bạc với các thành viên trong nhóm về cách triển khai dự án. Tiền bạc: Người tuổi Ngọ có thể gia tăng thu nhập nhờ nghề tay trái.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Mùi ngỡ ngàng. Tình cảm: Người tuổi Mùi có thể mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người nhờ tính cách hài hước. Công việc: Con giáp này ngỡ ngàng trước những thay đổi tích cực khi áp dụng phương pháp làm việc mới. Tiền bạc: Người tuổi Mùi có tài chính khá tốt.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Mùi ngỡ ngàng. Tình cảm: Người tuổi Mùi có thể mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người nhờ tính cách hài hước. Công việc: Con giáp này ngỡ ngàng trước những thay đổi tích cực khi áp dụng phương pháp làm việc mới. Tiền bạc: Người tuổi Mùi có tài chính khá tốt.
Vận thế ngày 4/12/2025 cho thấy tuổi Thân mơ mộng. Tình cảm: Con giáp này mơ mộng về một tình yêu đẹp, sớm gặp được chân ái. Công việc: Tuổi Thân dùng trí tuệ, bản lĩnh để đạt được thành tựu. Tiền bạc: Con giáp này có thể tiêu một khoản lớn để mua vé xem ca nhạc hoặc các loại hình nghệ thuật - giải trí khác.
Vận thế ngày 4/12/2025 cho thấy tuổi Thân mơ mộng. Tình cảm: Con giáp này mơ mộng về một tình yêu đẹp, sớm gặp được chân ái. Công việc: Tuổi Thân dùng trí tuệ, bản lĩnh để đạt được thành tựu. Tiền bạc: Con giáp này có thể tiêu một khoản lớn để mua vé xem ca nhạc hoặc các loại hình nghệ thuật - giải trí khác.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Dậu hơi xấu. Tình cảm: Người tuổi Dậu hãy góp ý chân thành để bạn thân biết sai ở đâu để sửa. Công việc: Con giáp này có thể xảy ra xung đột với đồng nghiệp khi làm chung dự án. Tiền bạc: Người tuổi Dậu đừng quá tiết kiệm mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Dậu hơi xấu. Tình cảm: Người tuổi Dậu hãy góp ý chân thành để bạn thân biết sai ở đâu để sửa. Công việc: Con giáp này có thể xảy ra xung đột với đồng nghiệp khi làm chung dự án. Tiền bạc: Người tuổi Dậu đừng quá tiết kiệm mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
Vận thế ngày 4/12/2025 cho thấy người tuổi Tuất tập trung. Tình cảm: Tuổi Tuất tập trung vào buổi hẹn hò, chớ phân tâm mà khiến mối quan hệ xấu đi. Công việc: Con giáp này có thể đưa ra lựa chọn an toàn để tránh gặp rủi ro lớn. Tiền bạc: Người tuổi Tuất có thể triển khai dự án kinh doanh sớm hơn dự kiến.
Vận thế ngày 4/12/2025 cho thấy người tuổi Tuất tập trung. Tình cảm: Tuổi Tuất tập trung vào buổi hẹn hò, chớ phân tâm mà khiến mối quan hệ xấu đi. Công việc: Con giáp này có thể đưa ra lựa chọn an toàn để tránh gặp rủi ro lớn. Tiền bạc: Người tuổi Tuất có thể triển khai dự án kinh doanh sớm hơn dự kiến.
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Hợi linh hoạt. Tình cảm: Con giáp này có vài ý tưởng cho cuộc họp mặt với các bạn học cũ. Công việc: Tuổi Hợi giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Tiền bạc: Con giáp này kiểm soát thu chi, tránh tiêu xài lãng phí. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Vận thế ngày 4/12/2025 của người tuổi Hợi linh hoạt. Tình cảm: Con giáp này có vài ý tưởng cho cuộc họp mặt với các bạn học cũ. Công việc: Tuổi Hợi giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Tiền bạc: Con giáp này kiểm soát thu chi, tránh tiêu xài lãng phí. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
Tâm Anh (theo Sohu)
#Tử vi ngày 4/12/2025 theo 12 con giáp #Vận thế và tình cảm các tuổi #con giáp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT