Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn còn vướng mắc về mặt bằng

Xã hội

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn còn vướng mắc về mặt bằng

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) hiện chưa thể hoàn tất khâu mặt bằng do vướng mắc tại khu tập thể 2 tầng liên quan đến 6 hộ gia đình.

Theo Phùng Linh/Tiền phong
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 720m (nối từ đường Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân). Theo thiết kế, mặt cắt ngang tuyến đường được mở rộng lên 21m, bao gồm lòng đường rộng 15m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 3m.
Về tiến độ triển khai, dự án hiện dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026, thay đổi so với kế hoạch năm 2025 trước đó.
Theo kế hoạch, Dự án thi công mở rộng đường Nguyễn Tuân (đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phấn đấu về đích vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, do khó khăn trong công tác GPMB, đoạn còn lại từ nút giao Nguyễn Huy Tưởng đến nút giao với đường Nguyễn Trãi vẫn đang trong quá trình thi công.
Hiện nhà thầu đang huy động nhân lực thi công đá lát vỉa hè và các công trình ngầm đoạn đã mở rộng.
Từ 1/7/2025, sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư.
Một số công trình không đủ điều kiện vẫn tồn tại xuất hiện trên đường Nguyễn Tuân mở rộng.
Thông tin về tiến độ dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang vướng mắc tại khu tập thể 2 tầng (địa chỉ số 35A Nguyễn Tuân), liên quan đến 6 hộ gia đình.
Về hướng giải quyết, lãnh đạo Ban Quản lý dự án thông tin, hiện tại, khung giá đất bồi thường đã được phê duyệt. Đơn vị đang chờ Sở Xây dựng thẩm định và ban hành giá nhà tái định cư. Ngay sau khi có đơn giá này, Ban sẽ công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tới người dân, phấn đấu phê duyệt phương án trong tháng 2/2026.
Theo Phùng Linh/Tiền phong
tienphong.vn
#đường Nguyễn Tuân #xây dựng #mặt bằng #Thanh Xuân #Hà Nội #giao thông

