Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

“Đổi xăng lấy điện”: Cơ hội lên đời xe điện cùng loạt ưu đãi siêu hời từ VinFast

VinFast mở siêu ngày hội “Đổi xăng lấy điện”, mang cơ hội lên đời xe điện đến hàng nghìn người dùng.

PV

Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” do VinFast tổ chức sắp diễn ra đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, mang tới cơ hội lên đời xe máy điện dễ dàng cho người dùng Việt trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

“Siêu đại hội” chuyển đổi xanh khuấy động cả 3 miền

Theo thông tin từ VinFast, chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được bắt đầu với loạt sự kiện diễn ra trong hai ngày 24-25/1 (8h đến 20h), tại nhiều không gian công cộng và trung tâm thương mại lớn, tạo điều kiện để người dân tham gia và trải nghiệm trực tiếp.

a01.jpg

Cụ thể, tại Hà Nội, chương trình được tổ chức tại Công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) và Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp (phường Cổ Nhuế 1).

Tại TP HCM, sự kiện diễn ra đồng loạt tại Công viên Đầm Sen (phường Bình Thới), Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và Công viên Dĩ An (phường Dĩ An).

Chuỗi sự kiện cũng được triển khai đồng thời tại Quảng trường Thống Nhất (phường Hải Dương, TP Hải Phòng); Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) và Vincom Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tại chuỗi ngày hội này, khách tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các dòng xe máy điện VinFast đang được quan tâm trên thị trường như Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025, Vero X... Đây là những mẫu xe được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ học sinh - sinh viên, người đi làm hằng ngày cho đến các gia đình trẻ cần phương tiện di chuyển linh hoạt, tiết kiệm.

a02.jpg

Đáng chú ý, người tham dự sẽ được thẩm định xe máy xăng cũ ngay tại chỗ. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ thực hiện định giá miễn phí theo các tiêu chí công khai, minh bạch, đồng thời hỗ trợ khách hàng lái thử các dòng xe máy điện, so sánh trực tiếp và lựa chọn phương án phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân. Nếu đồng ý chuyển đổi và hoàn tất thủ tục ngay tại sự kiện, người dùng có thể nhận xe trong ngày.

Song song đó, đội ngũ tư vấn sẽ đồng hành cùng khách hàng trong việc giải thích chi tiết các chính sách ưu đãi, phương thức thanh toán và chương trình hỗ trợ tài chính, tạo tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Trải nghiệm trực quan cùng loạt ưu đãi thiết thực hấp dẫn

Chuỗi sự kiện chuyển đổi xanh của VinFast là dịp để người tiêu dùng tiếp cận loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn của nhà sản xuất. Theo đó, tất cả khách hàng sẽ được giảm ngay 6% trên giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), cùng chính sách “Mua xe 0 đồng” với lãi suất ưu đãi và 0 đồng vốn đối ứng. Bên cạnh đó là chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027, cùng nhiều phần quà và hoạt động bốc thăm trúng thưởng dành cho khách tham gia lái thử.

a03.jpg

Trước đó, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đã trở nên quen thuộc với người dân nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Chương trình đặc biệt của VinFast luôn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân các địa phương.

Theo đại diện ban tổ chức, tại các chương trình đã triển khai trước đó, số lượng xe máy xăng được thu đổi thực tế cao hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu, phản ánh rõ mức độ quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giải pháp di chuyển xanh.

Từng tham dự chương trình chuyển đổi xanh tại TP.HCM vào tháng 10/2025, anh Nguyễn Văn Huy cho biết quyết định đổi từ chiếc xe xăng lên xe máy điện VinFast đến khá nhanh sau khi trực tiếp trải nghiệm tại sự kiện.

“Ban đầu tôi chỉ định ghé xem thử cho biết, nhưng khi được tư vấn chi tiết và lái thử xe điện, tôi nhận thấy nhiều lợi thế về mặt vận hành và chi phí, lại có thêm các ưu đãi nên tôi quyết định hoàn tất thủ tục đổi xe ngay trong ngày”, anh Huy chia sẻ.

Ngoài trải nghiệm thực tế, chị Trần Thu Mai, một khách hàng từng tham dự sự kiện tại Hải Phòng đánh giá cao chương trình của VinFast còn bởi quy trình thu xe xăng, đổi xe điện diễn ra nhanh gọn và minh bạch.

“Từ khâu định giá xe cũ, tư vấn phương án đổi xe cho tới hoàn tất thủ tục đều được thực hiện ngay tại sự kiện. Điều này khiến tôi cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều so với việc phải mất thời gian tự tìm hiểu và mua xe trước đây”, chị chia sẻ thêm.

Với những trải nghiệm đặc biệt ấy, nhiều khách hàng tại các thành phố đang chia sẻ sự háo hức để trực tiếp tham gia “siêu ngày hội” thu xăng đổi điện diễn ra đồng loạt cuối tuần này.

#Chương trình đổi xăng lấy điện #Ưu đãi xe điện VinFast #Chuyển đổi xanh và xe điện #Trải nghiệm xe điện trực tiếp #Hỗ trợ tài chính mua xe điện #Sự kiện chuyển đổi xanh toàn quốc

Bài liên quan

Doanh nghiệp

VinFast VF 5: “Xế cưng” bền bỉ cho các bác tài chạy xe dịch vụ

VinFast VF 5 là lựa chọn hàng đầu của nhóm tài xế dịch vụ nhờ sự bền bỉ, chi phí vận hành rẻ và khả năng “cày ải” ở nhiều địa hình.

Cày khỏe, chạy ròng rã cả năm không lo hỏng hóc

Có hơn 10 năm gắn bó với nghề lái xe dịch vụ, anh Phan Bá Tùng (42 tuổi, Quảng Ninh) quyết định bán chiếc xe xăng quen thuộc để chuyển sang VF 5 từ đầu năm 2025. Sau gần một năm sử dụng, điều khiến anh hài lòng nhất là khả năng vận hành của mẫu xe điện cỡ nhỏ này.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VinFast VF 7: Khi hiệu năng xe sang được 'gói' trọn trong mức giá phổ thông

Cận Tết xuống tiền mua VinFast VF 7: Vừa có xe “chất” thể thao, vừa hưởng ưu đãi cả trăm triệu đồng.

Không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, với nhiều người, VinFast VF 7 còn là niềm cảm hứng thay đổi phân khúc C-SUV. Với hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và hàm lượng công nghệ dày đặc, mẫu xe này đã chinh phục người dùng và tiếp tục thiết lập nên những bước tiến mới về doanh số.

Vận hành như xe thể thao, VF 7 phá vỡ giới hạn C-SUV

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.

Nhận diện các đợt sóng tăng giá mạnh của “Quận Nhất ven biển” Vịnh Tiên giai đoạn 2026-2029

Nhận diện các đợt sóng tăng giá mạnh của “Quận Nhất ven biển” Vịnh Tiên giai đoạn 2026-2029

Hạ tầng thế kỷ đồng loạt được kích hoạt, tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng quốc tế tăng tốc triển khai, đô thị sắp bước vào giai đoạn vận hành thực… tất cả đang tạo nên chuỗi cột mốc tăng giá mạnh trong giai đoạn 2026-2029 cho Vịnh Tiên - “Quận Nhất ven biển” của Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị ESG++ vừa được vinh danh “Dự án Bất động sản của năm” tại FChoice 2025.

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.