VinFast VF 5: “Xế cưng” bền bỉ cho các bác tài chạy xe dịch vụ

Cày khỏe, chạy ròng rã cả năm không lo hỏng hóc

Có hơn 10 năm gắn bó với nghề lái xe dịch vụ, anh Phan Bá Tùng (42 tuổi, Quảng Ninh) quyết định bán chiếc xe xăng quen thuộc để chuyển sang VF 5 từ đầu năm 2025. Sau gần một năm sử dụng, điều khiến anh hài lòng nhất là khả năng vận hành của mẫu xe điện cỡ nhỏ này.

Theo anh Tùng, VF 5 tỏ ra phù hợp với mọi địa hình, đặc biệt là các cung đường đá ghồ ghề, dốc cao ở huyện. Động cơ khỏe, mô-men xoắn lớn giúp xe leo dốc nhẹ nhàng ngay cả khi chở 4 người và đồ đạc.

''Gầm xe cao nên đi vào đường nông thôn đang làm, nhiều ‘ổ gà ổ vịt’ vẫn thấy yên tâm. Xe điện ít chi tiết hỏng hóc, tôi chạy ròng rã cả năm nay mà chỉ thay lọc gió điều hòa và kiểm tra lốp, chi phí bảo dưỡng không đáng kể”, anh Tùng nói.

Khả năng vận hành cũng là lý do nhiều tài xế ở đô thị lựa chọn VF 5. Anh Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi, TP.HCM), tài xế xe công nghệ chuyên chạy khu vực sân bay và các quận trung tâm cho biết, điều anh tâm đắc nhất là xe rất dễ lái trong phố đông, tay lái nhẹ nhưng phản hồi chính xác.

Các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang cực kỳ hữu dụng khi phải luồn lách trong những lúc kẹt xe giờ cao điểm tại TP.HCM. Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm cứng vững giúp xe vận hành bền bỉ qua hàng vạn km “cày ải” trên mọi loại địa hình.

Về việc sạc xe, anh Hưng thấy rất tiện vì các điểm sạc dành cho xe điện VinFast được bố trí dày, ở cả trong thành phố và dọc các tuyến quốc lộ.

“Những lần chở khách đi xa, chỉ cần nghỉ ngơi, sạc xe 30 phút, uống cốc cà phê là thoải mái đi tiếp. Khách hàng bây giờ thích đi xe điện vì sạch sẽ, bảo vệ môi trường, không mùi xăng và máy êm. Từ ngày đổi sang VF 5, điểm đánh giá sao của tôi luôn ở mức 5.0”, anh Hưng bày tỏ.

Tối ưu chi phí, tối ưu lợi nhuận

Đối với các tài xế chạy dịch vụ, mỗi đồng tiết kiệm được từ chi phí vận hành chính là một đồng lợi nhuận trực tiếp. Và ở khía cạnh này, VF 5 gần như không có đối thủ.

Chính sách miễn phí sạc đến tháng 6/2027 là một đòn bẩy tài chính cực mạnh. Với một chiếc xe dịch vụ phải hoạt động liên tục, đây chính là khoản “hời” rất lớn. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành dài hạn lên tới 7 năm/160.000 km cho xe và 8 năm cho pin cũng giúp các bác tài yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm.

“Nghề tài xế chúng tôi tính toán kỹ lắm. Trước đây, chạy xe xăng, mỗi tháng tôi tốn khoảng 8-9 triệu đồng tiền xăng cho quãng đường 5.000 km. Từ ngày chuyển sang VF 5, được miễn phí sạc pin, tôi gần như không mất đồng nào. Tiền dư ra cũng kha khá để chi cho các khoản khác trong gia đình”, anh Phan Bá Tùng chia sẻ.

Khoản chi cho bảo dưỡng xe điện cũng được đánh giá là thấp hơn hẳn xe xăng. Trong khi các dòng xe xăng, dầu cần được kiểm tra định kỳ sau 5.000 km, thì với xe điện, mốc này mới đây được nâng từ 12.000 km lên 15.000 km hoặc 1 năm. Chi phí sau một lần bảo dưỡng VF 5, theo chia sẻ của nhiều chủ xe, chỉ vào mức vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, việc sở hữu VF 5 chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Từ mức giá niêm yết 529 triệu đồng, người mua có thể tiếp cận VF 5 thông qua chính sách trả góp chỉ với 0 đồng vốn đối ứng. Ngoài ra, hãng cũng hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá bán và tặng thêm 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub cho khách hàng đăng ký xe ở Hà Nội/TP.HCM trước ngày 10/2. Xe điện cũng đang được miễn phí lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027. Đây là những hỗ trợ tài chính thiết thực giúp các tài xế dễ dàng chuyển đổi để tận hưởng những ưu điểm của xe điện.