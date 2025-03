Thông tin cần biết về vắc xin phòng sốt xuất huyết

Các bác sĩ tiêm chủng Bệnh viện Phụ sản TP. Cần thơ cho biết, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue lây truyền qua muỗi vằn.

Bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là một trong 10 mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng. Vắc xin phòng sốt xuất huyết là một giải pháp bổ sung hiệu quả, góp phần toàn diện hóa chiến lược phòng chống sốt xuất huyết hiện nay.

Mức độ nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, có khả năng dẫn đến biến chứng nặng, điều trị khó khăn, tốn kém. Sốt xuất huyết lây từ người sang người chủ yếu thông qua vết đốt của muỗi vằn Aedes aegypti có mang virus. Virus sốt xuất huyết có 4 tuýp huyết thanh bao gồm DENV-1, DENV-2,DENV-3 và DENV-4.

Sốt xuất huyết - Ảnh minh họa

Mức độ nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết có mức độ bao gồm:

Bệnh sốt xuất huyết diễn biến khó lường, không thể đoán trước được, dù không có dấu hiệu cảnh báo bệnh nhân vẫn có thể sốc, thoát dịch xuất huyết nặng, suy đa tạng…tử vong.

Do triệu chứng của sốt xuất huyết dễ nhầm lẫn với sốt do các nguyên nhân khác, nhất là ở trẻ em nên thường bị bỏ qua giai đoạn đầu, thường chỉ được đưa đến bệnh viện khi đã có diễn biến nặng, khó điều trị, có thể dẫn tới tử vong.

Hiện nay sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các phương pháp điều trị hiện tại chủ yếu tập trung vào điều trị triệu chứng với các trường hợp bệnh nhẹ và điều chỉnh các rối loạn bệnh sinh với những trường hợp nặng.

Cách phòng bệnh sốt xuất huyết

Hiện tại ngoài biện pháp tiêu diệt muỗi để ngăn chặn đường trung gian truyền bệnh thì tiêm phòng vắc xin được coi là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Thông tin vắc xin: Vắc xin Qdenga là chế phẩm sinh học đặc biệt có khả năng phòng bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, có khả năng bảo vệ chống lại cả 4 nhóm huyết thanh của virus dengue, bao gồm DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4, được chỉ định tiêm cho người từ 4 tuổi trở lên với hiệu lực bảo vệ hơn 80% nguy cơ mắc bệnh do 4 tuýp virus Dengue và trên 90% nguy cơ nhập viện, mắc bệnh nặng và biến chứng nguy hiểm do bệnh sốt xuất huyết gây ra.

Điều cần biết về vắc xin phòng sốt xuất huyết.

Nguồn gốc vắc xin: Vắc xin Qdenga là vắc xin sống giảm độc lực được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi hãng vắc xin và dược phẩm Takeda - Nhật Bản, xuất xứ tại Đức.

Đối tượng: Vắc xin Qdenga được chỉ định phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết cho bất kỳ loại huyết thanh virus sốt xuất huyết nào gây ra ở những người từ 4 tuổi trở lên.

Phác đồ tiêm chủng: Người từ 4 tuổi trở lên, áp dụng lịch tiêm 2 mũi.

- Mũi 1: lần tiêm đầu trong độ tuổi.

- Mũi 2: cách mũi đầu tiên 3 tháng.

Thận trọng khi tiêm: không tiêm cho phụ nữ mang thai và cho con bú.