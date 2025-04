Phát hiện nhiều vi phạm tại Phòng khám Đa khoa An Đông

Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại Phòng khám Đa khoa An Đông (địa chỉ 360 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP HCM).

Các hành vi vi phạm gồm: Lập số khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Tiến hành xét nghiệm khi chưa thực hiện thủ tục tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiểu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định xử phạt của Thanh tra Sở y tế TP HCM. (Ảnh chụp màn hình)

Với loạt hành vi trên, Phòng khám đa khoa An Đông bị xử phạt 92 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp I trong thời hạn 3 tháng. Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Ngoại thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Đông trong thời hạn 1 tháng.

Cũng tại Phòng khám Đa khoa An Đông, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 4 bác sĩ, nhân viên y tế đang hoạt động tại cơ sở này do có nhiều vi phạm.

Cụ thể, Thanh tra Sở y tế TP HCM xử phạt ông Phan Anh Tuấn 4 triệu đồng do là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Phòng khám Đa khoa An Đông bị phát hiện có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. (Ảnh nguồn baovephapluat)

Thanh tra Sở y tế TP HCM xử phạt ông Lưu Minh Phúc, bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, ông Võ Minh Nguyễn, bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại mỗi người 1 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng. Hai cá nhân bị xử phạt do có hành vi lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở y tế TP HCM cũng xử phạt số tiền 9,5 triệu đồng đối với bà Lê Phương Thảo, cử nhân xét nghiệm và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng. Lý do, bà Thảo là người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật; Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.