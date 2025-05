Nha khoa Chingo Dental bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố quyết định xử phạt Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Chingo Dental - Chi nhánh Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty (Số 1 ngõ 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên).

Lý do xử phạt do phòng khám không tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh.

Ảnh facebook.com/nhakhoachingo

Với sai phạm trên, Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Chingo Dental - Chi nhánh Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt 15 triệu đồng. Ngoài ra, phòng khám này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bà Lê Thu Anh trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 1/4/2025.

Sở Y tế Hà Nội vừa công khai danh sách tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 29/4/2025). Trong đó có Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Chingo Dental - Chi nhánh Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, tháng 10/2023, Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - Nha khoa Chingo Dental - Chi nhánh Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty có địa chỉ đăng ký tại số 1, ngõ 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt 16 triệu đồng. Do vi phạm biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật và không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty này do ông Đinh Quang Vịnh làm đại diện pháp luật. Trên địa chỉ website: https://chingodental.vn/ thể hiện thông tin Công ty TNHH Anh Nguyễn Beauty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0402009203 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 30/10/2019. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 0932/ĐNA - GPHĐ do Sở Y tế TP Đà Nẵng cấp ngày 5/10/2020.

Công ty này có 2 cơ sở tại số 560 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và số 22 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngành nghề chính của công ty là hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.