Lưu ý khi chọn sữa tắm cho bé để không hại da

Cha mẹ nên chọn sữa tắm cho con có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Trước khi mua sản phẩm sữa tắm nên xem nguồn gốc xuất xứ có rõ ràng không, có được chứng nhận bởi các cơ quan có thương hiệu, hàng đầu và uy tín hay không. Thực tế hiện nay thị trường xuất hiện rất nhiều loại sữa tắm trôi nổi, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng gây ảnh hưởng sức khỏe khi sử dụng.

Nói không với các sản phẩm có chứa Paraben

Đây là hóa chất thường được trộn vào các hóa, mỹ phẩm cho cả người lớn lẫn trẻ em, rất dễ gây kích ứng với da. Khi sử dụng lâu dài có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe cũng như cho da như: Rối loạn cân bằng nội tiết tố, viêm biểu bì da hay giảm khả năng sinh sản của bé trai… Vì vậy, khi mua sữa tắm cho trẻ, nên đọc kỹ các thành phần của sản phẩm. Tốt hơn hết, để bảo vệ làn da của trẻ, nên chọn các sản phẩm chiết xuất từ các thành phần thảo mộc tự nhiên.

Việc lựa chọn các sản phẩm sữa tắm có mùi hương dịu nhẹ, an toàn, hay những sữa tắm có mùi thảo dược giúp bé cảm thấy dễ chịu và thư giãn.(Ảnh minh hoạ/medlatec.vn)

Chọn sữa tắm có hương thơm dịu nhẹ, tự nhiên

Những sữa tắm có mùi hương đậm đặc thường không an toàn cho làn da non nớt của trẻ. Nguyên nhân do sữa tắm có mùi hương quá nồng chứa các chất tạo mùi, hương liệu hóa học thường gây kích ứng cho da của trẻ. Thay vào đó, có thể lựa chọn các sản phẩm có mùi hương dịu nhẹ, tự nhiên của các loại thảo dược hoặc những sản phẩm sữa tắm không mùi, giúp an toàn cho làn da của trẻ.

Sữa tắm ít bọt hoặc không bọt

Bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm có hương thơm dịu nhẹ, cũng nên để ý đến độ tạo bọt của sản phẩm sữa tắm. Chất tạo bọt có tác dụng làm sạch, tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, không phải chất tạo bọt nào cũng sử dụng được. Da trẻ có thế bị kích ứng hoặc bị khô do các sản phẩm có bọt quá nhiều. Hơn nữa trong khi tắm có những bé hiếu kỳ, thích thú với bọt sữa tắm dễ khiến trẻ sơ ý bị cay mắt.

Dùng thử sản phẩm

Làn da của mỗi bé là khác nhau, sản phẩm an toàn vẫn có khả năng khiến da bé bị dị ứng. Vì thế các mẹ nên thử cho một lượng nhỏ sữa tắm lên vùng da tay của bé để kiểm tra trẻ có kích ứng hay không. Nếu không có sự kích ứng, các mẹ có thể yên tâm sử dụng sản phẩm để tắm gội thường xuyên cho trẻ.