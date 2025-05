Công ty TNHH Mê Đi Ca bị xử phạt 40 triệu

Mới đây, Thanh tra Sở y tế TP HCM đã công bố quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Mê Đi Ca (254Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM). Lý do xử phạt do công ty đưa sản phẩm Revuele No Problem Facial Wash Gel Tea Tree Oil, tuýp 200ml, NSX 08/2023, HSD 08/2026 ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Với sai phạm trên, Công ty TNHH Mê Đi Ca bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm Revuele No Problem Facial Wash Gel Tea Tree Oil, tuýp 200ml trong thời hạn 3 tháng; Buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Liên quan đến sản phẩm này, trước đó, tháng 2/2025, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm Revuele No Problem Facial Wash Gel Tea Tree Oil không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố xử phạt Công ty TNHH Mê Đi Ca - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, lô sản phẩm bị thu hồi Revuele No Problem Facial Wash Gel Tea Tree Oil - Tuýp 200ml, trên nhãn ghi: Số lô 53682147; NSX 08/2023; HSD 08/2026; Số tiếp nhận Phiếu công bố: 93083/19/CBMP-QLD do Công ty Revuele Ltd (Bulgaria) sản xuất, Công ty TNHH Mê Đi Ca phân phối. Lý do thu hồi, do mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo kết quả tra cứu của Cục Quản lý Dược trên hệ thống công bố mỹ phẩm nhập khẩu, số tiếp nhận 93083/19/CBMP-QLD thực tế được cấp cho một sản phẩm khác có tên Revuele No Problem Washing Gel Anti-Acne & Blackheads Tea Tree Oil, cũng do Revuele Ltd sản xuất và Công ty TNHH Mê Đi Ca phân phối. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm Revuele No Problem Facial Wash Gel Tea Tree Oil lưu thông bất hợp pháp trên thị trường.

Công ty TNHH Mê Đi Ca thành lập ngày 15/01/2001, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Lắm. Ngành nghề chính của công ty gồm: bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.