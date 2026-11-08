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Chính trị

Đội K92 An Giang quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại nước bạn Campuchia.

Hạo Nhiên

Ngày 8/11, thông tin từ Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở đất bạn Campuchia.

Trước đó, ngày 7/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn tỉnh Kam Pốt, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã phát hiện, quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

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Đội K92 đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được biết, tính từ đầu đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027) đến nay, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 99 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 22 bộ trên địa bàn Campuchia và 77 bộ tại tỉnh An Giang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, Đội K92 gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân Campuchia trong thu thập thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Hiện, Đội K92 đã thu thập mẫu sinh phẩm từ răng, xương để phục vụ công tác xác minh, giám định ADN. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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Theo đó, từ ngày 4/9 đến ngày 6/11/2026, Đội K73 triển khai lực lượng tìm kiếm tại 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Qua đó, đơn vị quy tập được 73 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin, 19 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Battambang và 11 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Rieng.

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Quảng Trị khảo sát, xác minh thông tin nơi an táng 33 liệt sĩ

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Tỉnh Quảng Ngãi truy điệu, an táng thêm 11 hài cốt liệt sĩ

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