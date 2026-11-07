Đội K73 Tây Ninh quy tập 103 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Từ thông tin người dân Campuchia cung cấp, Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm thấy, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Ngày 7/11, thông tin từ Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh xác nhận, sau hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Theo đó, từ ngày 4/9 đến ngày 6/11/2026, Đội K73 triển khai lực lượng tìm kiếm tại 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Qua đó, đơn vị quy tập được 73 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin, 19 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Battambang và 11 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Rieng.

Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia. Ảnh: KD

Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, Đội K73 gặp không ít khó khăn do nguồn thông tin hạn chế, địa hình chủ yếu là rừng núi, thời tiết mùa mưa diễn biến thất thường.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân Campuchia trong thu thập thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Hiện, Đội K73 đã thu thập mẫu sinh phẩm từ răng, xương để phục vụ công tác xác minh, giám định ADN. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.

Tính đến ngày 06/11/2026, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập tổng cộng 512 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 13 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tri ân, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đất nước.