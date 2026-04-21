Trong tháng 3/2026 vừa qua, doanh số dòng xe hybrid tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với giai đoạn đầu năm, phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng khi các rào cản về giá bán dần được gỡ bỏ nhờ chính sách thuế mới.

Sự bùng nổ về lượng xe tiêu thụ trong tháng 3 trùng khớp với thời điểm chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid chính thức được thực thi. Việc áp dụng các hướng dẫn cụ thể về thuế đã tạo điều kiện cho các hãng xe điều chỉnh giá niêm yết theo hướng cạnh tranh hơn.

Doanh số ôtô hybrid tăng mạnh nhờ "đòn bẩy" thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cụ thể, Toyota đã thực hiện điều chỉnh giá cho nhiều mẫu xe chủ lực, trong đó Innova Cross HEV giảm xuống còn 960 triệu đồng, Yaris Cross HEV giảm 37 triệu đồng và biến thể Camry 2.5HEV giảm tới 70 triệu đồng. Tương tự, Honda cũng điều chỉnh giảm giá bán cho CR-V e:HEV RS và HR-V e:HEV RS. Những động thái này giúp thu hẹp khoảng cách tài chính giữa xe hybrid và xe thuần xăng, tạo động lực để khách hàng dễ dàng tiếp cận dòng xe điện hóa hơn.

Báo cáo của VAMA ghi nhận tổng cộng 3.247 xe hybrid được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 3/2026, cao gấp gần 3 lần so với doanh số tháng 1 (1.040 xe) và tháng 2 (1.183 xe).

Toyota Innova Cross HEV chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu với 852 xe bán ra, ghi nhận mức tăng trưởng gần gấp 4 lần so với tháng trước. Hai mẫu xe khác của thương hiệu Nhật là Corolla Cross 1.8HEV và Yaris Cross HEV cũng đạt kết quả khả quan với doanh số lần lượt là 752 và 464 xe. Đối với thương hiệu Honda, phiên bản e:HEV của mẫu CR-V tiếp tục duy trì sức hút với 471 xe rời đại lý. Đáng chú ý, phiên bản hybrid của Toyota Camry chiếm tới gần 80% tổng doanh số của dòng sedan hạng D này, cho thấy sự ưu tiên rõ rệt của người dùng đối với biến thể tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khi nhóm dẫn đầu đạt con số hàng trăm chiếc, phần còn lại của thị trường có mức tăng trưởng ổn định nhưng thấp hơn. Suzuki XL7 Hybrid đạt doanh số 196 xe, dẫn đầu trong nhóm xe hybrid nhẹ (MHEV). Các dòng xe khác của Honda gồm Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS lần lượt đạt 146 và 136 xe tiêu thụ trong tháng 3.

Ở nhóm dưới của bảng thống kê, các mẫu xe như Suzuki Fronx (98 xe), Toyota Alphard HEV (29 xe) và Suzuki Swift (6 xe) ghi nhận kết quả khiêm tốn. Riêng mẫu Toyota Corolla Altis 1.8HEV chỉ ghi nhận duy nhất 1 xe bàn giao, xếp cuối cùng trong danh sách thống kê doanh số của VAMA kỳ này.