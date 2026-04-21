Doanh số ôtô hybrid tăng mạnh nhờ "đòn bẩy" thuế tiêu thụ đặc biệt

Báo cáo VAMA ghi nhận tổng cộng 3.247 xe hybrid đến tay khách hàng trong tháng 3/2026, cao gần 3 lần so với doanh số tháng 1 (1.040 xe) và tháng 2 (1.183 xe).

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV tại Việt Nam.

Trong tháng 3/2026 vừa qua, doanh số dòng xe hybrid tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với giai đoạn đầu năm, phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng khi các rào cản về giá bán dần được gỡ bỏ nhờ chính sách thuế mới.

Sự bùng nổ về lượng xe tiêu thụ trong tháng 3 trùng khớp với thời điểm chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid chính thức được thực thi. Việc áp dụng các hướng dẫn cụ thể về thuế đã tạo điều kiện cho các hãng xe điều chỉnh giá niêm yết theo hướng cạnh tranh hơn.

1-6554.jpg
Cụ thể, Toyota đã thực hiện điều chỉnh giá cho nhiều mẫu xe chủ lực, trong đó Innova Cross HEV giảm xuống còn 960 triệu đồng, Yaris Cross HEV giảm 37 triệu đồng và biến thể Camry 2.5HEV giảm tới 70 triệu đồng. Tương tự, Honda cũng điều chỉnh giảm giá bán cho CR-V e:HEV RS và HR-V e:HEV RS. Những động thái này giúp thu hẹp khoảng cách tài chính giữa xe hybrid và xe thuần xăng, tạo động lực để khách hàng dễ dàng tiếp cận dòng xe điện hóa hơn.

Báo cáo của VAMA ghi nhận tổng cộng 3.247 xe hybrid được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 3/2026, cao gấp gần 3 lần so với doanh số tháng 1 (1.040 xe) và tháng 2 (1.183 xe).

2-3923.jpg
Toyota Innova Cross HEV chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu với 852 xe bán ra, ghi nhận mức tăng trưởng gần gấp 4 lần so với tháng trước. Hai mẫu xe khác của thương hiệu Nhật là Corolla Cross 1.8HEV và Yaris Cross HEV cũng đạt kết quả khả quan với doanh số lần lượt là 752 và 464 xe. Đối với thương hiệu Honda, phiên bản e:HEV của mẫu CR-V tiếp tục duy trì sức hút với 471 xe rời đại lý. Đáng chú ý, phiên bản hybrid của Toyota Camry chiếm tới gần 80% tổng doanh số của dòng sedan hạng D này, cho thấy sự ưu tiên rõ rệt của người dùng đối với biến thể tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khi nhóm dẫn đầu đạt con số hàng trăm chiếc, phần còn lại của thị trường có mức tăng trưởng ổn định nhưng thấp hơn. Suzuki XL7 Hybrid đạt doanh số 196 xe, dẫn đầu trong nhóm xe hybrid nhẹ (MHEV). Các dòng xe khác của Honda gồm Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS lần lượt đạt 146 và 136 xe tiêu thụ trong tháng 3.

3-1200.jpg
Ở nhóm dưới của bảng thống kê, các mẫu xe như Suzuki Fronx (98 xe), Toyota Alphard HEV (29 xe) và Suzuki Swift (6 xe) ghi nhận kết quả khiêm tốn. Riêng mẫu Toyota Corolla Altis 1.8HEV chỉ ghi nhận duy nhất 1 xe bàn giao, xếp cuối cùng trong danh sách thống kê doanh số của VAMA kỳ này.

Thị trường xe hybrid tại Việt Nam đang dần tiến tới sự đa dạng hóa khi không còn bó hẹp ở các dòng hybrid tự sạc (HEV) hay hybrid nhẹ (MHEV). Sự xuất hiện của các dòng hybrid sạc ngoài (PHEV) từ nhiều thương hiệu khác nhau đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho người dùng. Với lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và giá bán ngày càng tiệm cận xe xăng, nhóm xe hybrid được dự báo sẽ trở thành phân khúc trọng điểm trong lộ trình điện hóa giao thông tại Việt Nam thời gian tới.

#xe hybrid tại Việt Nam #Doanh số ôtô hybrid tăng mạnh #doanh số dòng xe hybrid tại Việt Nam #Innova Cross HEV giảm #Yaris Cross HEV giảm giá #Camry 2.5HEV giảm tới 70 triệu

Số hóa - Xe

Cận cảnh Mitsubishi Xpander HEV 2026 từ 756 triệu sắp về Việt Nam

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS 2026), Mitsubishi đã ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV 7 chỗ Xpander Hybrid 2026 với nhiều cải tiến.

1-7461.jpg
Ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok, Thái Lan, Xpander Hybrid 2026 được phân phối song song với biến thể Xpander Cross Hybrid. Mẫu xe MPV cỡ nhỏ này tiếp tục giữ nguyên kích thước đặc trưng trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, phù hợp với nhiều điều kiện đường sá.
3-5088.jpg
Về vận hành, Mitsubishi Xpander HEV 2026 mới sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên cho công suất 95 mã lực và mô-tơ điện mạnh 116 PS, tạo ra mô-men xoắn lên tới 255 Nm.
Số hóa - Xe

Honda Việt Nam giảm giá bán HR-V e:HEV RS tới 34 triệu đồng

Honda Việt Nam (HVN) chính thức áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới cho mẫu xe HR-V phiên bản e:HEV RS mới tại thị trường Việt Nam, mức giảm tới 34 triệu đồng.

Video: Trải nghiệm Honda HR-V e:HEV RS tại Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 26/2/2026, Honda HR-V e:HEV RS có giá bán lẻ đề xuất 835 triệu đồng (đã bao gồm VAT), giảm 34 triệu đồng so với trước đây. Phiên bản này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hai màu Đỏ cá tính và Trắng ngọc quý phái có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu còn lại.

Số hóa - Xe

Honda CR-V e:HEV lắp ráp Việt Nam rẻ hơn xe nhập chỉ hơn 9 triệu đồng

Honda Việt Nam (HVN) chính thức công bố giá bán Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước. Theo đó bản e:HEV L có giá từ 1,17 tỷ và bản e:HEV RS có giá 1,25 tỷ đồng.

1-1909.jpg
Honda Việt Nam mới đây đã chính thức công bố giá bán mẫu Honda CR-V hybrid 2026 bản lắp ráp tại Việt Nam. Cụ thể, phiên bản CR-V e:HEV L giá 1,17 tỷ đồng và phiên bản CR-V e:HEV RS giá 1,25 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng mua màu đỏ sẽ phải trả thêm 8 triệu đồng.
3-5981.jpg
Như vậy, khi so sánh với xe nhập khẩu trước đây, Honda CR-V e:HEV RS lắp ráp Việt Nam có giá thấp hơn 9 triệu đồng nhưng có thêm các trang bị mới. Trong khi đó, CR-V e:HEV L lần đầu tiên xuất hiện, được ấn định ở mức giá cao hơn 71 triệu đồng khi so sánh với bản CR-V L máy xăng trước đây.
