Điều khó tin về loài xương rồng cho quả, khiến nhiều người Việt mê mẩn

Kho tri thức

Phổ biến tại Việt Nam và nhiều nước nhiệt đới, cây thanh long không chỉ cho quả ngon mà còn sở hữu nhiều đặc điểm sinh học độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Thuộc họ xương rồng. Thanh long thuộc một chi xương rồng leo (Hylocereus) có nguồn gốc từ châu Mỹ, khác biệt với hình dung quen thuộc về các loài xương rồng sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi tốt với khí hậu khô nóng. Là cây mọng nước, thanh long có khả năng chịu hạn cao, phù hợp với các vùng đất khô cằn. Ảnh: Pinterest.
Quả có nhiều màu sắc khác nhau. Tùy loài, thanh long có thể có ruột trắng, đỏ hoặc tím, với hạt nhỏ li ti. Ảnh: Pinterest.
Giàu chất xơ và vitamin. Quả thanh long chứa nhiều vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Pinterest.
Hoa chỉ nở vào ban đêm. Hoa thanh long lớn, màu trắng và tỏa hương mạnh, thường nở vào ban đêm để thu hút côn trùng và dơi thụ phấn. Ảnh: Pinterest.
Thường cần thụ phấn nhân tạo. Trong sản xuất nông nghiệp, con người thường hỗ trợ thụ phấn để tăng năng suất do thiếu tác nhân tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Có thể ra trái quanh năm. Nhờ kỹ thuật chiếu sáng và chăm sóc, cây thanh long có thể ra hoa kết quả nhiều vụ trong năm. Ảnh: Pinterest.
Là cây trồng kinh tế quan trọng. Tại Việt Nam, thanh long là một trong những loại trái cây xuất khẩu chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
