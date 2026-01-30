Hà Nội

Thế giới

Điện Kremlin nói về cuộc gặp tiềm năng giữa ông Putin và ông Zelensky

Điện Kremlin cho biết hiện chỉ có Moscow đang được thảo luận như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/1 nói rằng, hiện chỉ có Moscow đang được thảo luận như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.

Theo Điện Kremlin, Nga đã nhiều lần thảo luận về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky, chẳng hạn như trong các cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi vẫn đang nói về Moscow. Những cuộc thảo luận mang tính suy đoán là không phù hợp ở đây", người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói.

putinzelensky.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Ảnh: NBC News.

Một ngày trước đó, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, khẳng định rằng một cuộc gặp tiềm năng giữa ông Putin và ông Zelensky có thể được sắp xếp tại thủ đô nước Nga.

Trợ lý của Tổng thống Putin từng nhấn mạnh rằng cuộc gặp thượng đỉnh (giữa Nga và Ukraine) cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng đến mục tiêu ký kết các thỏa thuận cụ thể.

Những bình luận này được đưa ra vài ngày sau cuộc đàm phán ba bên trực tiếp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết trong cuộc họp nội các hôm 29/1 rằng các cuộc đàm phán đã "đạt được nhiều tiến triển với những điều tốt đẹp đang diễn ra giữa các bên".

Vòng đàm phán 3 bên tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 nhưng theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự cuộc đàm phán này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
#Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine #Tiến trình đàm phán ba bên #Tình hình hòa bình Ukraine #tiềm năng cuộc gặp Putin - Zelensky #đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

