Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điểm đến mới ở Ninh Bình đẹp như phim cổ trang khiến du khách mê mẩn

Du lịch

Điểm đến mới ở Ninh Bình đẹp như phim cổ trang khiến du khách mê mẩn

Thung Ui - thung lũng hoang sơ giữa Tràng An gây sốt với vẻ đẹp như phim cổ trang, núi non trùng điệp, hồ nước tĩnh lặng, thu hút du khách check-in.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa quần thể núi đá vôi hùng vĩ của vùng đất cố đô, Thung Ui đang nổi lên như một “viên ngọc ẩn” mới của du lịch Ninh Bình. Vẻ đẹp hoang sơ, trầm mặc cùng không gian đậm màu sắc lịch sử khiến nơi đây được ví như bối cảnh bước ra từ những thước phim cổ trang. Ảnh Lê Xuân Bách
Giữa quần thể núi đá vôi hùng vĩ của vùng đất cố đô, Thung Ui đang nổi lên như một “viên ngọc ẩn” mới của du lịch Ninh Bình. Vẻ đẹp hoang sơ, trầm mặc cùng không gian đậm màu sắc lịch sử khiến nơi đây được ví như bối cảnh bước ra từ những thước phim cổ trang. Ảnh Lê Xuân Bách
Thung Ui tọa lạc tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ảnh Lê Xuân Bách
Thung Ui tọa lạc tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ảnh Lê Xuân Bách
Toàn bộ thung lũng được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi sừng sững, bên trong là những hồ nước phẳng lặng xen kẽ thảm cỏ xanh, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh tại, gần như tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài. Ảnh Tuan Anhi
Toàn bộ thung lũng được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi sừng sững, bên trong là những hồ nước phẳng lặng xen kẽ thảm cỏ xanh, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh tại, gần như tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài. Ảnh Tuan Anhi
Chính sự nguyên sơ này đã làm nên sức hút đặc biệt cho Thung Ui. Trước đây, địa danh này ít được nhắc đến trên bản đồ du lịch. Chỉ khi một số công trình tín ngưỡng tâm linh được hình thành, nơi đây mới dần được du khách biết tới và khám phá. Ảnh Tuan Anhi
Chính sự nguyên sơ này đã làm nên sức hút đặc biệt cho Thung Ui. Trước đây, địa danh này ít được nhắc đến trên bản đồ du lịch. Chỉ khi một số công trình tín ngưỡng tâm linh được hình thành, nơi đây mới dần được du khách biết tới và khám phá. Ảnh Tuan Anhi
Không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, Thung Ui còn mang trong mình những câu chuyện lịch sử gắn với Đinh Tiên Hoàng vị vua có công dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, chọn Hoa Lư làm kinh đô. Ảnh Lê Xuân Bách
Không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, Thung Ui còn mang trong mình những câu chuyện lịch sử gắn với Đinh Tiên Hoàng vị vua có công dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, chọn Hoa Lư làm kinh đô. Ảnh Lê Xuân Bách
Tương truyền, tại điểm cao nhất của Thung Ui, vua Đinh từng lập đàn kính thiên, cáo với trời đất việc lên ngôi hoàng đế. Ngày nay, Lễ hội Đàn Kính Thiên được tổ chức vào mùng 10/3 âm lịch hằng năm, với các nghi thức tưởng niệm trang nghiêm, góp phần tái hiện không khí linh thiêng của vùng đất cố đô xưa.
Tương truyền, tại điểm cao nhất của Thung Ui, vua Đinh từng lập đàn kính thiên, cáo với trời đất việc lên ngôi hoàng đế. Ngày nay, Lễ hội Đàn Kính Thiên được tổ chức vào mùng 10/3 âm lịch hằng năm, với các nghi thức tưởng niệm trang nghiêm, góp phần tái hiện không khí linh thiêng của vùng đất cố đô xưa.
Nhiều du khách không ngại mang theo cổ phục, áo dài truyền thống để ghi lại những khoảnh khắc mang màu sắc hoài cổ. Chỉ cần đứng giữa thung lũng, phía sau là núi đá, phía trước là mặt nước tĩnh lặng, mỗi bức ảnh đều toát lên vẻ đẹp trầm mặc, nên thơ. Ảnh Lê Xuân Bách
Nhiều du khách không ngại mang theo cổ phục, áo dài truyền thống để ghi lại những khoảnh khắc mang màu sắc hoài cổ. Chỉ cần đứng giữa thung lũng, phía sau là núi đá, phía trước là mặt nước tĩnh lặng, mỗi bức ảnh đều toát lên vẻ đẹp trầm mặc, nên thơ. Ảnh Lê Xuân Bách
Theo kinh nghiệm của nhiều người, mùa thu là thời điểm Thung Ui đẹp nhất trong năm. Thời tiết dễ chịu, bầu trời trong xanh, ánh sáng dịu khiến cảnh vật càng trở nên thơ mộng. Buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều là lúc thung lũng khoác lên mình vẻ đẹp an yên, rất thích hợp để dạo chơi và chụp ảnh. Ảnh Lê Xuân Bách
Theo kinh nghiệm của nhiều người, mùa thu là thời điểm Thung Ui đẹp nhất trong năm. Thời tiết dễ chịu, bầu trời trong xanh, ánh sáng dịu khiến cảnh vật càng trở nên thơ mộng. Buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều là lúc thung lũng khoác lên mình vẻ đẹp an yên, rất thích hợp để dạo chơi và chụp ảnh. Ảnh Lê Xuân Bách
Nếu đang tìm một điểm đến vừa hoang sơ, vừa giàu giá trị lịch sử, lại mang vẻ đẹp “điện ảnh”, Thung Ui chắc chắn là lựa chọn đáng để thêm vào hành trình khám phá Ninh Bình. Ảnh Internet
Nếu đang tìm một điểm đến vừa hoang sơ, vừa giàu giá trị lịch sử, lại mang vẻ đẹp “điện ảnh”, Thung Ui chắc chắn là lựa chọn đáng để thêm vào hành trình khám phá Ninh Bình. Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm đến cổ trang Ninh Bình #Thung Ui và cảnh quan hoang sơ #Lịch sử và văn hóa Hoa Lư #Du lịch Tràng An di sản thế giới #Lễ hội Đàn Kính Thiên truyền thống #Hành trình khám phá Ninh Bình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT