Để lại thư rồi bỏ nhà đi tìm việc, hai bé gái Phú Thọ được công an đưa về nhà

Hai bé gái ở Phú Thọ rời khỏi nhà với ý định đi làm được Công an xã Hùng Việt kịp thời tìm kiếm, đưa về an toàn.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hùng Việt vừa kịp thời hỗ trợ tìm kiếm, đưa hai bé gái rời khỏi nhà với mục đích đi tìm việc làm trở về an toàn với gia đình.

Trước đó, khoảng 18h ngày 13/1, Công an xã Hùng Việt nhận được tin báo của gia đình chị Đặng Thị Hồng và chị Mai Thị Định, cùng trú tại khu Bắc Tiến 1, về việc hai con gái là cháu M.Đ.T.M (sinh 2013) và cháu Đ.T.L (sinh 2010) rời khỏi nhà từ khoảng 13h cùng ngày.

Công an làm việc với hai bé gái.

Theo trình bày của gia đình, trước khi rời đi, hai cháu để lại thư với nội dung không muốn tiếp tục đi học và có ý định tìm việc làm để kiếm tiền. Dù đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, gia đình lo ngại các cháu có thể gặp nguy hiểm như bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc xâm hại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hùng Việt đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với gia đình và các tổ chức đoàn thể triển khai các biện pháp xác minh, rà soát địa bàn.

Đến khoảng 19h, lực lượng Công an xác định và tìm thấy hai cháu đang ở nhà một người bạn tại xã Phú Khê trong quá trình nhờ liên hệ tìm việc làm. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe và tinh thần của hai cháu ổn định, không phát hiện dấu hiệu bị xâm hại hay thương tích.

Công an xã Hùng Việt đã đưa hai cháu về bàn giao an toàn cho gia đình, đồng thời phối hợp tuyên truyền, giáo dục, động viên các cháu tiếp tục học tập, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Sau khi sự việc được giải quyết, gia đình hai cháu bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới Công an xã Hùng Việt vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Hùng Việt khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư của con em; kịp thời định hướng khi trẻ có biểu hiện chán học hoặc ý định bỏ học đi làm sớm, nhằm phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và tương lai của trẻ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Tuyên dương hai học sinh trả lại của rơi cho người mất.

(Nguồn: THĐT)