Để điện thoại trong túi hãy tắt ngay 5 tính năng

Số hóa

Để smartphone trong túi quần, túi áo hay balo là thói quen phổ biến, nhưng nếu không tắt một số tính năng, bạn có thể đối mặt nguy cơ hao pin và hỏng máy.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người thường xuyên để điện thoại trong túi nhưng ít ai biết điều này có thể gây hại cho thiết bị.
Các tính năng như “Tap to Wake” hay “Always-On Display” khiến màn hình dễ sáng lên ngoài ý muốn.
Khi màn hình bật liên tục, điện thoại không chỉ hao pin nhanh mà còn dễ tự gọi điện hoặc mở ứng dụng.
Một số máy Android có chế độ “Pocket Mode” giúp khóa cảm ứng khi phát hiện thiết bị nằm trong túi.
Đóng ứng dụng chạy ngầm trước khi cất máy cũng là cách tiết kiệm pin và tăng hiệu năng.
Ngoài ra, người dùng nên thiết lập khóa màn hình bằng mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để bảo mật dữ liệu.
Khi bỏ điện thoại vào túi quần, nên để màn hình hướng vào trong và cổng sạc quay lên trên để tránh bụi bẩn.
Những thói quen nhỏ này sẽ giúp smartphone của bạn bền hơn, an toàn hơn và hoạt động ổn định lâu dài.
#bảo vệ điện thoại #tắt tính năng #để trong túi #tiết kiệm pin #bảo mật điện thoại #Android

