Đăng tin bịa đặt Bệnh viện Bạch Mai đối xử tệ với bác sĩ, người phụ nữ bị phạt

Ngày 13/9, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội cho biết vừa xử lý một trường hợp đăng đăng tải thông tin sai sự thật về bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nội dung sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện 1 tài khoản trên mạng xã hội Threads đăng tải bài viết lan truyền thông tin sai sự thật về điều kiện làm việc, chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong thời gian học tập và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định chủ tài khoản này là Đ.N.L.H (SN 1993, trú tại: Nghĩa Đô, Hà Nội).

Ngày 11/9/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành làm việc với Đ.N.L.H. Tại cơ quan Công an, chị H đã thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung để “câu tương tác” nhằm phục vụ việc bán hàng online. Chị H đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai đồng thời gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

Đ.N.L.H. tại cơ quan Công an.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý chị H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

