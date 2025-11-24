Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề về y tế sau mưa lũ

Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng do mưa lũ kéo dài, nhiều trạm y tế bị hư hỏng, hàng trăm nhà dân bị ngập, lực lượng y tế phải căng sức ứng cứu người dân.

Theo báo cáo nhanh đến 6h sáng 24/11 của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ làm 91 người chết, 11 người mất tích. Thiệt hại nặng nhất về người là tỉnh Đắk Lắk với 63 người chết, 8 người mất tích, hàng trăm ngàn nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi hư hại nặng nề.

Thiệt hại lớn về trang thiết bị, vật tư y tế

Theo znews.vn, bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hệ thống y tế trên địa bàn chịu thiệt hại lớn. Đường vào Trạm Y tế Sơn Xuân và Trạm Y tế Sơn Long bị cây ngã đổ gây ách tắc giao thông, lực lượng chức năng phải phối hợp xử lý hiện trường.

Trạm Y tế Sơn Định bị hư hỏng cửa kính do gió mạnh, nhà để xe sập hoàn toàn và hiện chưa thể khắc phục. Các trạm y tế tại phường ở TP Tuy Hòa đều bị ngập sâu từ 1 đến 5 m với mức độ thiệt hại chưa thể thống kê.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng hàng loạt cơ sở y tế khác như: Trạm Y tế An Định, An Dân (Tuy An); Trạm Y tế Xuân Lâm (Sông Cầu); Trạm Y tế Xuân Phước, Xuân Quang 1, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Bắc, Xuân Long (Đồng Xuân); Trạm Y tế Hòa Thịnh và Hòa Tân Tây (Tây Hòa); Trạm Y tế Hòa Hội, Hòa Định Tây, Hòa Định Đông, Hòa Thắng, Hòa An, Hòa Trị (Phú Hòa); Trạm Y tế Hòa Xuân Tây, Hòa Thành, Hòa Vinh, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Đông và Hòa Xuân Nam (Đông Hòa).

Các trạm y tế trên địa bàn Krông Ana và Trạm Y tế Krông Kmar (Krông Bông) đều bị ảnh hưởng. Riêng tại Phú Hòa, các trạm Hòa Trị, Hòa Định Đông, Hòa Thắng, Hòa Hội, Hòa Quang Nam, Hòa An cùng Phòng Dân số đều bị ngập, hư hỏng tủ lạnh bảo quản vaccine, sập tường rào, hư hại bàn ghế làm việc.

Nhân viên y tế phải dọn dẹp lượng bùn lớn sau lũ. Ảnh: SYT.

Trạm Y tế Hòa Tân Tây ghi nhận thiệt hại lớn về trang thiết bị và vật tư y tế. Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hiện cần khẩn cấp nguồn nước RO phục vụ chạy thận nhân tạo. Không ghi nhận tình trạng ngập phòng bệnh, giường bệnh hay kho thuốc. Toàn tỉnh có 167 nhân viên y tế gặp khó khăn trong di chuyển.

Công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế vẫn được duy trì. Thống kê đến 6h ngày 24/11, toàn tỉnh có 5.688 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện và trung tâm y tế. Trong đó, 2.852 bệnh nhân điều trị chuyên khoa nội, 1.349 ngoại khoa, 349 sản khoa và 684 trường hợp thuộc các chuyên khoa khác.

Từ khi xảy ra mưa lũ đến nay đã có 172 trường hợp cấp cứu, gồm 41 ca chấn thương, 7 ca chuyển dạ và 124 ca thuộc các chuyên khoa nội, sản, nhi.

Lũ lụt đã gây ra thiệt hại lớn tại Đắk Lắk. Ảnh KTĐT

Thiên tai khiến tỉnh ghi nhận nhiều thương vong. Một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế M’Drắk tử vong do tai nạn khi đi làm trong mưa bão.

Các hoạt động phòng dịch sau lũ đang được triển khai khẩn cấp tại Đắk Lắk. Số ca mắc bệnh sau lũ đang trong quá trình cập nhật. Ngành y tế phối hợp xử lý môi trường và khử trùng nguồn nước sinh hoạt. Trung tâm Y tế Sông Cầu đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường xử lý thủy hải sản chết sau lũ để ngăn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 23/11, Sở Y tế Đắk Lắk tiếp nhận 112 danh mục thuốc thiết yếu và vật tư y tế từ 6 doanh nghiệp trên địa bàn để bổ sung cho công tác điều trị tại vùng lũ.

Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh sau lũ. Ảnh: SYT.

Ngành y tế tỉnh giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch sau lũ

Ngay sau bão lũ, Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, thống kê mức độ hư hại và lập danh mục nhu cầu vật tư gửi về Sở Y tế; kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện để hỗ trợ cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp; hướng dẫn các đơn vị xử lý môi trường, thu gom và xử lý tử thi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc tơ truyền bệnh sau khi nước rút; giám sát chất lượng nước sinh hoạt, bảo đảm nồng độ clo dư đúng quy định.

Các Trung tâm Y tế phối hợp chính quyền địa phương triển khai trực ban, ứng trực phòng chống dịch - thiên tai - sự cố y tế; thu gom xác súc vật chết; xử lý giếng khoan, giếng đào và bể nước bị ngập; triển khai khử trùng môi trường và phòng các bệnh có nguy cơ phát sinh sau thiên tai như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, đau mắt đỏ; đồng thời chuẩn bị kế hoạch thau rửa và khử trùng nguồn nước sinh hoạt bằng Chloramin B và hóa chất khử khuẩn theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ trì giám sát dịch bệnh trên toàn tỉnh, kiểm tra công tác phòng chống dịch sau lũ, theo dõi các bệnh dễ bùng phát, triển khai tiêu độc khử trùng tại khu vực bị ngập, kích hoạt các đội đáp ứng nhanh và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Đơn vị cũng lấy mẫu, xét nghiệm, phân tích nguy cơ, chuẩn bị trang thiết bị, hóa chất để xử lý ổ dịch khi cần thiết, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tăng cường truyền thông cảnh báo cộng đồng.

Ngày 21/11, Sở Y tế đã có công văn đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 20.000 túi thuốc an sinh và 3.000 túi thuốc phòng chống bão lụt. Tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ hỗ trợ bổ sung 100 máy phun đeo vai phục vụ xử lý môi trường và diệt côn trùng tại khu vực ngập sâu, 5 máy phun hóa chất đặt trên xe để xử lý diện rộng và 500 lít hóa chất Pyrethrine phục vụ phòng chống dịch sau lũ.

Báo cáo nhanh tình hình đến 6h sáng 24/11 cho thấy Đắk Lắk vẫn trong giai đoạn khắc phục khẩn cấp hậu thiên tai, toàn ngành y tế đang huy động tối đa lực lượng nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân, tránh bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới.

Theo danviet.vn, giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Lê Minh Quang cho biết, đã chỉ đạo vận chuyển 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước aquatabs vào Đắk Lắk, giúp tỉnh xử lý khoảng 80.000m3 nước sạch.

Một số thuốc men cần thiết được Sở Y tế Hải Phòng chuyển vào tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với đó, khoảng 300-500 cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế của Hải Phòng đã sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk bất cứ lúc nào.

Trong công tác cứu trợ, TP Hải Phòng đã trao tặng tỉnh Đắk Lắk 50 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật phẩm thiết yếu (nhu yếu phẩm, thuốc men) để hỗ trợ khẩn cấp người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ.