Đại gia Việt từ 'ngã ngựa' đến tái xuất thương trường

Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thi hành án, nhiều đại gia Việt tái xuất, mở ra kỳ vọng đối với các doanh nghiệp từng làm mưa làm gió trên thương trường.

Ông Trịnh Văn Quyết – FLC: Trở lại với chiến lược hợp tác quốc tế

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, từng là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và hàng không tư nhân.

Năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vì liên quan thị trường chứng khoán. Ông Trịnh Văn Quyết bị xét xử và sau đó được giảm án ở cấp phúc thẩm trên cơ sở khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo phán quyết. Cuối năm 2025, các nghĩa vụ thi hành án dân sự đã được hoàn tất, khép lại một giai đoạn pháp lý với ông Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam. Ảnh: Tiền phong

Sau gần 4 năm vắng bóng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa xuất hiện tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam. Thông tin cuộc gặp được Tập đoàn FLC đăng tải trên website của doanh nghiệp ngày 26/1. Ông Quyết cũng là người tặng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mô hình máy bay Bamboo Airways.

Ông Đỗ Anh Dũng - Tân Hoàng Minh tái xuất

Sau khi được đặc xá vào ngày 30/4/2025, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh xuất hiện công khai lần đầu tiên trong một hoạt động làm việc với chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tái xuất. Ảnh: Một thế giới

Cụ thể, ngày 3/6/2025, ông Đỗ Anh Dũng có mặt tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về đề xuất tiếp tục nghiên cứu và lập quy hoạch dự án khu đô thị thông minh tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt. Đây được xem là dấu hiệu “tái xuất” thương trường sau thời gian chấp hành án và được đặc xá.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng trở lại

Cuối tháng 11/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT CTCP LDG bị bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (Đồng Nai). Ông Hưng bị tuyên phạt 16 tháng tù giam và buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu của khách hàng.

Sau khi hoàn tất việc thi hành án, ông Nguyễn Khánh Hưng đã xuất hiện tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LDG vào chiều ngày 26/6/2025.

Không né tránh quá khứ, ông Nguyễn Khánh Hưng tuyên bố sẽ tiếp tục đồng hành cùng ban lãnh đạo trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.