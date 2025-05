Cứu sống bệnh nhi 8 tuổi bị cửa cuốn lên cao hôn mê

Cứu sống bệnh nhân bị ngưng hô hấp do thuyên tắc phổi Bệnh thuyên tắc phổi rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao chiếm 50% các trường hợp đột tử không rõ nguyên nhân tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), bệnh viện vừa cấp cứu, điều trị thành công một bệnh nhân bị nhồi máu não do tắc mạch lớn và ngưng hô hấp tuần hoàn do thuyên tắc phổi.

Cụ thể, bệnh nhân H.Q.S. 53 tuổi, (Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai) nhập viện vì yếu 1/2 người bên phải. Sau quá trình thăm khám và chụp MRI sọ não, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não bán cầu trái do tắc động mạch não giữa bên trái, bệnh nhân được can thiệp lấy huyết khối, sau can thiệp các triệu chứng thần kinh cải thiện: bệnh nhân bớt méo miệng, nói rõ hơn, tay chân bớt yếu liệt.