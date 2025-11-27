Hà Nội

Cúc họa mi Hà Nội nở rộ, hút các nàng thơ check-in mùa đông

Du lịch

Cúc họa mi Hà Nội nở rộ, hút các nàng thơ check-in mùa đông

Thủ đô Hà Nội ngập tràn sắc hoa cúc họa mi từ cuối tháng 10 đến tháng 11, thu hút du khách chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa đông thơ mộng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Hà Nội được ví như “thành phố 12 mùa hoa”, bởi mỗi tháng trong năm đều có loài hoa đặc trưng riêng. Mùa xuân là hoa đào, hoa ban; mùa hạ có hoa loa kèn, hoa sen; mùa thu lại điểm xuyến bằng hoa sữa, hoa dã quỳ… Và từ cuối tháng 10 đến tháng 11, thủ đô chuyển sang mùa của cúc họa mi – loài hoa nhỏ nhắn, trắng muốt, tinh khôi. Ảnh Quang Phiêu
Những ngày này, các vườn hoa cúc họa mi tại Nhật Tân, Vườn hoa Tây Hồ,... đều khoe sắc, thu hút hàng nghìn người đến ngắm và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Vườn Hoa Bãi Đá Sông Hồng
Đi ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa đã trở thành một nét văn hóa tinh thần trong đời sống người Hà Nội. Ảnh Quang Phiêu
Không chỉ là sở thích của các bạn trẻ, hoạt động này còn là dịp để các gia đình, nhóm bạn hay các cặp đôi cùng nhau tận hưởng không khí trong lành, bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Ảnh Trung Nguyên
Du khách thường chọn trang phục nhẹ nhàng, phù hợp với sắc hoa để tạo nên những bộ ảnh vừa nghệ thuật, vừa lãng mạn. Ảnh Trung Nguyên
Thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng dịu và ít gió mạnh, giúp hoa giữ được vẻ tươi mới. Ảnh Trung Nguyên
Du khách cần giữ gìn vệ sinh, không bẻ hoa hay giẫm lên gốc để bảo vệ vườn hoa lâu dài. Ảnh Dương Phụng
Các vườn hoa thường có dịch vụ chụp ảnh, gửi xe và nước uống, tạo điều kiện thuận lợi cho người đến tham quan. Ảnh Quang Phiêu
Cúc họa mi nở không chỉ làm đẹp Hà Nội mà còn trở thành biểu tượng mùa đông, gợi nhắc mọi người về những khoảnh khắc bình yên, dịu dàng trong cuộc sống. Mùa hoa năm nay, những bông hoa trắng vẫn tiếp tục khiến các chị em Hà thành “ríu rít” check-in, tạo nên bức tranh mùa đông đầy thơ mộng giữa lòng thủ đô. Ảnh Internet
#Mùa hoa cúc họa mi Hà Nội #Văn hóa check-in mùa đông #Sở thích ngắm hoa Hà Nội #Các điểm tham quan hoa mùa đông #Ảnh nghệ thuật mùa hoa #Bảo vệ môi trường vườn hoa

