Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp và hành trình khẳng định vị thế "nhà thầu quen" tại tỉnh Đồng Nai [Kỳ 2]

Với tỉ lệ trúng thầu lên tới hơn 85%, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp đang chứng minh sức mạnh tài chính và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Đông Nam Bộ.

Sức mạnh của Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp không chỉ thể hiện ở gói thầu Trường TH - THCS Sông Mây mà còn nằm ở bảng thành tích đấu thầu đáng nể qua nhiều năm. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 88 gói thầu trên toàn quốc và trúng tới 75 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu xấp xỉ 85%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới hơn 1.159 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm hơn 580 tỷ đồng. Đáng chú ý, thị trường chủ lực của đơn vị này là tỉnh Đồng Nai với 46 lần tham gia và trúng 36 gói.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp có mối quan hệ hợp tác bền chặt với nhiều đơn vị mời thầu uy tín tại địa phương. Cụ thể, tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín, doanh nghiệp này đã trúng toàn bộ 5/5 gói thầu tham gia với tổng giá trị hơn 108 tỷ đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đơn vị này cũng trúng 4/4 gói thầu với tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp tiếp tục giữ vững phong độ khi trúng 4 trên 6 gói thầu tham dự. Một số gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như dự án tại huyện Long Thành cũ (hơn 75 tỷ đồng) và huyện Vĩnh Cửu cũ (hơn 31 tỷ đồng).

Sở hữu mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như thi công hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, cầu, và dân dụng, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp đang khẳng định năng lực đa dạng của một doanh nghiệp vừa nhưng có sức bật mạnh mẽ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Đồng Nai: Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch từ những con số thực tế.