Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp và hành trình khẳng định vị thế "nhà thầu quen" tại tỉnh Đồng Nai [Kỳ 2]

Với tỉ lệ trúng thầu lên tới hơn 85%, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp đang chứng minh sức mạnh tài chính và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Đông Nam Bộ.

Hải Nam

Sức mạnh của Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp không chỉ thể hiện ở gói thầu Trường TH - THCS Sông Mây mà còn nằm ở bảng thành tích đấu thầu đáng nể qua nhiều năm. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 88 gói thầu trên toàn quốc và trúng tới 75 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu xấp xỉ 85%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới hơn 1.159 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm hơn 580 tỷ đồng. Đáng chú ý, thị trường chủ lực của đơn vị này là tỉnh Đồng Nai với 46 lần tham gia và trúng 36 gói.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp có mối quan hệ hợp tác bền chặt với nhiều đơn vị mời thầu uy tín tại địa phương. Cụ thể, tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín, doanh nghiệp này đã trúng toàn bộ 5/5 gói thầu tham gia với tổng giá trị hơn 108 tỷ đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đơn vị này cũng trúng 4/4 gói thầu với tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp tiếp tục giữ vững phong độ khi trúng 4 trên 6 gói thầu tham dự. Một số gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như dự án tại huyện Long Thành cũ (hơn 75 tỷ đồng) và huyện Vĩnh Cửu cũ (hơn 31 tỷ đồng).

Sở hữu mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như thi công hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, cầu, và dân dụng, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp đang khẳng định năng lực đa dạng của một doanh nghiệp vừa nhưng có sức bật mạnh mẽ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Đồng Nai: Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch từ những con số thực tế.

#Trường TH - THCS Sông Mây #Công ty Ngọc Pháp #Đồng Nai #Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai #Việt Trí Tín #đơn vị mời thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Ngọc Pháp tại gói thầu xây dựng trường học hơn 76 tỷ đồng [Kỳ 1]

Gói thầu xây lắp Trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Mây vừa tìm được nhà thầu đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật và tài chính...

Ngày 24/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03 Lê Thanh Trực đã ký Quyết định số 331/QĐ-QLDAKV03 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường TH - THCS Sông Mây. Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp có địa chỉ tại Phường Tân Triều, Đồng Nai.

trungthau.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Hiệu quả đầu tư công tại Đồng Nai: Cần làm rõ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư [Kỳ 3]

Việc phê duyệt trúng thầu sát giá tại gói thầu 18 tỷ đồng dự án Trường THCS Tân Thành đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm giải trình của Ban Quản lý dự án khu vực 05.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Bàu Cạn có tổng mức đầu tư lên đến hơn 119 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Với một dự án có quy mô lớn và ý nghĩa xã hội quan trọng như vậy, việc tối ưu hóa nguồn vốn thông qua đấu thầu là yêu cầu bắt buộc.

Tuy nhiên, việc Gói thầu số 15 trị giá 18 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được 0,68% cho thấy hiệu quả kinh tế, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu đang bị đặt dấu hỏi lớn. Trách nhiệm này trước hết thuộc về Ban Quản lý dự án khu vực 05 với vai trò chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn như Công ty Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh, Công ty Xây dựng Thuận Kiến Phát trong việc lập hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Những "ẩn số" tại các gói thầu của Nhất Tín Nam [Kỳ 1]

Một gói thầu trang thiết bị điện tử tại Vĩnh Long đang thu hút sự chú ý khi nhà thầu chào giá thấp hơn hàng trăm triệu đồng vẫn bị loại, nhường bước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhất Tín Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1257/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự toán: Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2025 – Mua sắm trang thiết bị điện tử.

qd.jpg
Quyết định số 1257/QĐ-BQL ngày 12/12/2025 (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.