Công ty Nguyên Tín trúng thầu lát đá vỉa hè: Giảm giá sâu hơn 1,4 tỷ đồng

Với mức giá bỏ thầu tiết kiệm tới 17,5%, Công ty Xây dựng Nguyên Tín đã vượt qua hai đối thủ để giành quyền thi công tuyến đường Quang Trung tại Hoài Nhơn

Việc tối ưu hóa nguồn ngân sách thông qua đấu thầu công khai qua mạng đang trở thành điểm sáng tại các địa phương. Mới đây, tại dự án "Lát đá granite vỉa hè tuyến đường Quang Trung", UBND phường Hoài Nhơn (Gia Lai) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu, ghi nhận một kết quả có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất cao, đồng thời đặt ra những góc nhìn đa chiều về năng lực thực thi của doanh nghiệp.

Hiệu quả kinh tế từ những con số "biết nói"

Theo Quyết định số 62/QĐ-UBND do ông Lê Tự Hồng – Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn ký ngày 09/01/2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nguyên Tín (MSDN: 4100465912) đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình.

Quyết định số 62/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này chính là sự chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu. Cụ thể, giá dự toán được phê duyệt là 8.522.916.000 đồng, trong khi giá trúng thầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nguyên Tín là 7.030.440.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, chủ đầu tư đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới 1.492.476.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 17,5%.

Trong bối cảnh quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới như Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 124/2025/NĐ-CP đang thắt chặt trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, con số tiết kiệm này là một minh chứng cho tính hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, mức giảm giá sâu cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về việc giám sát chất lượng vật liệu đá granite và kỹ thuật thi công để đảm bảo tuổi thọ công trình.

Năng lực nhà thầu và bức tranh cạnh tranh

Theo Biên bản mở thầu ngày 23/12/2025 cho thấy có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Bên cạnh nhà thầu trúng thầu, còn có Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Xây dựng Thiên Phú và Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát.

Đáng chú ý, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14A do Công ty TNHH TVXD TM Thiên Thành thực hiện, nhà thầu Hoàng Phát bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Cụ thể là nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với bên cung cấp đá granit các loại cho công trình nhưng lại không đính kèm giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Xây dựng Thiên Phú mặc dù vượt qua được vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tính hợp lệ của hồ sơ nhưng có giá dự thầu cao hơn nên cũng đành dừng bước ở vòng xét giá.

Vượt qua hai đối thủ ở bước đánh giá kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm và giá dự thầu Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu "Lát đá granite vỉa hè tuyến đường Quang Trung", tại phường Hoài Nhơn

Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín, có trụ sở tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai (địa chỉ sau sáp nhập theo Nghị quyết 1664/NQ-UBTVQH15). Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này đã trúng 80/202 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận gần 586 tỷ. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, nhà thầu này cũng đã thực hiện một số gói thầu có giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai như:

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Tam Quan, trị giá 5.222.029.696 đồng tại UBND phường Tam Quan vào tháng 01/2026

Gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng hoàn thành công trình, trị giá 9.260.781.000 đồng tại UBND phường Bồng Sơn vào tháng 5/2025.

Gói thầu xây dựng + Thiết bị, trị giá 5.339.207.000 đồng, tại UBND xã Nhơn Tân vào tháng 2/2025.

Gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng hoàn thành công trình, trị giá 6.569.941.000 đồng tại UBND phường Bồng Sơn vào tháng 02/2025.

Gói thầu lát đá granite đường Quang Trung có thời gian thực hiện là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Đây là một thách thức không nhỏ về mặt tiến độ, nhất là khi yêu cầu về thẩm mỹ đô thị đối với vật liệu đá granite là rất khắt khe. Báo cáo đánh giá E-HSDT đã phân tích kỹ lưỡng năng lực tài chính và nhân sự của nhà thầu Nguyên Tín. Với đội ngũ nhân sự và thiết bị đã kê khai, doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ.