Mỹ nữ đẹp như sản phẩm AI khoe body siêu thực

Một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật, được ngợi ca là biểu tượng nhan sắc mới của làn sóng hallyu chính là Go Yoon Jung. Nữ diễn viên khởi đầu với vai trò người mẫu, dần chinh phục trái tim khán giả với nhiều bộ phim như He Is Psychometric, Sweet Home, Alchemy of Souls, Moving... Ngoài ra, gương mặt đẹp như tạc tượng của ngôi sao sinh năm 1996 cũng luôn là chủ đề được dân mạng quan tâm, bàn tán. Thậm chí, trông Go Yoon Jung hoàn hảo đến mức không khác nào một sản phẩm của... AI. Go Yoon Jung sinh ngày 22 tháng 4 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô theo học tại Đại học nữ sinh Seoul (Seoul Women’s University), chuyên ngành Nghệ thuật Đương đại. Nền tảng học vấn bài bản trong môi trường sáng tạo giúp Go Yoon Jung sớm hình thành gu thẩm mỹ riêng, tinh tế và sâu sắc, điều sau này thể hiện rõ trong từng vai diễn lẫn phong cách cá nhân. Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Go Yoon Jung từng là một người mẫu ảnh dưới trướng công ty MAA Entertainment. Với gương mặt thanh tú, thần thái vừa mong manh vừa hiện đại, mỹ nữ Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý trong ngành quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Go Yoon Jung chính thức ra mắt với vai phụ trong bộ phim truyền hình đình đám He Is Psychometric (2019) của đài tvN, bên cạnh Park Jin Young (GOT7) và Shin Ye Eun. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, biểu cảm tự nhiên và ánh mắt biết nói của cô đã lập tức thu hút sự chú ý, mở ra nhiều cơ hội lớn hơn sau này. Đến năm 2020, Go Yoon Jung tiếp tục tạo dấu ấn với vai diễn Park Yu Ri trong siêu phẩm Sweet Home (Netflix). Trong bối cảnh phim sinh tồn kinh dị nặng đô, người đẹp sinh năm 1996 này thể hiện tốt chiều sâu nội tâm nhân vật – vừa lạnh lùng, thực tế nhưng cũng ẩn chứa sự tổn thương. Cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Go Yoon Jung đến từ siêu phẩm giả tưởng Alchemy of Souls (2022–2023) của biên kịch nổi tiếng chị em Hong Jung Eun và Hong Mi Ran. Sự thay đổi này ban đầu vấp phải không ít tranh cãi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, nhờ diễn xuất tinh tế, thần thái quyến rũ và cách xây dựng nhân vật mang chiều sâu mới mẻ, Go Yoon Jung đã thuyết phục được cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

