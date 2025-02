MC Thanh Thanh Huyền đăng tải video khóc lóc, chuyện gì đã xảy ra?

Mới đây, Thanh Thanh Huyền vừa xuất hiện với hình ảnh hoảng loạn và bật khóc trên trang cá nhân. Đoạn video quay vội vỏn vẹn 20 giây khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho cô nàng. Theo đó, Thanh Thanh Huyền vừa khóc, vừa cho biết đã bị mất vali khi đi tàu ở Ý, đồng thời cũng cảnh báo mọi người hãy cảnh giác khi đi du lịch châu Âu. Cô tâm sự thêm: "Huyền vừa bị mất vali ở Ý. Hi vọng mọi người có thấy giúp Huyền, hoặc có cách nào giải quyết. Huyền không biết làm sao nữa". Thanh Thanh Huyền chia sẻ dù cơ hội chỉ có 1% nhưng vẫn hi vọng có thể tìm lại được hành lý của mình. Vali của nữ MC có màu đen, và cô bị mất khi đang di chuyển trên tàu Italo từ Roma đi Milano 9920 dừng ở ga Firenze thì việc này xảy ra. Ở phần bình luận, rất nhiều người theo dõi đã vào an ủi cô nàng, đồng thời chia sẻ hy vọng phần nào giúp nữ MC tìm lại được hành lý đã mất. Trước đó ít lâu, Thanh Thanh Huyền đã đăng tải hình ảnh trong chuyến du lịch châu Âu của mình. Cô nàng hào hứng chia sẻ những hình ảnh đầu tiên check-in ở Ý và những trải nghiệm của cô nàng. Cô còn tâm sự về chuyến đi du lịch của mình: "Đất nước mà các bạn phải thử đến một lần đó là … Italia. Hôm nay, Huyền sẽ dẫn các bạn đi tham quan một ngôi làng 'nấm lùn' cực kỳ độc đáo của đất nước có hình chiếc Ủng này đó là 'Alberobello' nằm cách thủ phủ vùng Puglia khoảng 60km, trên địa hình thoải dốc phía nam nước Ý. Đây là một nơi không chỉ thu hút sự tò mò của du khách bằng kiến trúc hình chóp nấm độc đáo mà nó còn quyến rũ người khác bằng bề dày lịch sử lâu đời mà vùng đất này từng trải qua".

