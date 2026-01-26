Hà Nội

Xã hội

Công an Ninh Bình bắt đối tượng truy nã sau gần 25 năm lẩn trốn

Do buôn bán thua lỗ, Vân đã vay mượn của nhiều người với tổng số tiền 116.236.000 đồng (đây là số tiền rất lớn vào thời điểm đó) rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Gia Đạt

Ngày 26/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác truy nã, truy tìm, công tác điều tra, truy xét, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Vân, sinh năm 1950, trú tại số 98A Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh Ninh Định (cũ), nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình sau gần 25 năm lẩn trốn.

capture-4573.png
Đối tượng Hoàng Thị Vân tại cơ quan Công an.

Trước đó, Hoàng Thị Vân kinh doanh tạp hóa tại số 98A Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ). Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2001, do buôn bán thua lỗ, Hoàng Thị Vân đã vay mượn của nhiều người với tổng số tiền 116.236.000 đồng (đây là số tiền rất lớn vào thời điểm đó) rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/8/2001, Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Vân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi bỏ trốn vào TP HCM, Hoàng Thị Vân cắt đứt liên lạc với người thân, làm thuê nhiều công việc, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng tên giả để đối phó, trốn tránh việc truy bắt của cơ quan chức năng.

Trong quá trình rà soát, truy tìm đối tượng trốn truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Hoàng Thị Vân đang lẩn trốn tại một khu trọ trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP HCM, đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Thị Vân vào ngày 25/1/2026.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị Vân thừa nhận hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bản thân. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: ĐTHĐT.
