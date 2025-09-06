Hà Nội

Giải mã

Con tàu biến mất năm 1913 bất ngờ lộ diện ở hồ Huron

Một thợ săn tàu đắm đã khám phá được vị trí của xác tàu SS James Carruthers bị đắm ở hồ Huron trong trận bão tuyết kinh hoàng năm 1913.

Vào tháng 11/1913, một trận bão tuyết kinh hoàng được gọi là "Bão Trắng" đã quét qua Ngũ Đại Hồ. Hậu quả là hàng chục tàu thuyền bị chìm trong cơn bão với số người thiệt mạng ít nhất là 250 người. Trong số này, tàu chở hàng của Canada mang tên SS James Carruthers chìm ở hồ Huron. Ảnh: Brendon Baillod/Facebook.
Tàu SS James Carruthers đã biến mất sau thảm kịch kinh hoàng trên. Toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Ảnh: Detroit Free Press/YouTube.
Mới đây, thợ săn tàu đắm David Trotter cho biết đã tìm thấy con tàu đắm trên, nâng tổng số tàu mà ông đã tìm thấy lên hơn 100 chiếc kể từ những năm 1970. Ảnh: Public Domain.
Ông Trotter và nhóm của mình tại Hiệp hội Nghiên cứu Dưới biển đã tìm thấy xác tàu đắm SS James Carruthers mất tích hơn 100 năm vào tháng 5/2025. Họ phát hiện xác tàu sau 5 năm tìm kiếm. Ảnh: Public domain via Wikimedia Commons.
Cụ thể, khi đang lập bản đồ lòng hồ Huron bằng máy quay dưới nước, nhóm của ông Trotter phát hiện "một thân tàu khổng lồ xuất hiện trên màn hình". Ảnh: Public domain.
Nhóm của ông Trotter nhanh chóng nhận ra đã tìm thấy tàu SS James Carruthers vì không có con tàu nào có kích thước tương tự mất tích ở hồ Huron. Ảnh: ATI.
Tàu SS James Carruthers dài 150m bị lật úp dưới đáy hồ Huron sâu khoảng 58m. Ông Trotter cho hay thành công tìm thấy xác tàu SS James Carruthers là nhờ phương pháp tìm kiếm độc đáo, bao gồm việc lập bản đồ "các khu vực có khả năng cao" ở Ngũ Đại Hồ thay vì tìm kiếm những địa điểm mà ông cho là có xác tàu đắm cụ thể. Ảnh: Detroit Free Press.
SS James Carruthers là con tàu cuối cùng trong số 8 chiếc được biết tới là đã chìm ở hồ Huron trong trận bão tuyết mang tên "Bão Trắng". Những xác tàu này đã được tìm thấy từ năm 1913 - 2015. Ảnh: Detroit Free Press.
Hiện vẫn còn nhiều tàu khác bị chìm ở Ngũ Đại Hồ trong trận bão tuyết mang tên "Bão Trắng" nhưng chưa tìm thấy. Do đó, những người săn tìm xác tàu đắm cố gắng xác định vị trí của chúng, bao gồm tàu SS Leafield bị đắm ở hồ Superior. Ảnh: Detroit Free Press.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo ATI)
#tàu đắm hồ Huron #SS James Carruthers #thợ săn tàu đắm #nghiên cứu xác tàu đắm #tàu đắm

