Hướng dẫn viên du lịch tình cờ phát hiện tàu đắm mất tích 138 năm

Một hướng dẫn viên du lịch ở Wisconsin, Mỹ tình cờ phát hiện xác tàu đắm Frank D. Barker ở hồ Michigan sau 138 năm mất tích.
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tham gia một hôn lễ của người thân ở Thuỵ Điển. Đến nay, cặp đôi đã gắn bó được 8 năm.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ngôi mộ của một cô gái thế kỷ thứ 6 được trang trí lộng lẫy, bên trong chứa nhiều vật thể đa dạng, đẹp mắt.
Tiếng đại bác rền vang giữa trời thu Hà Nội không chỉ tạo nên âm hưởng hùng tráng, mà còn khẳng định sức mạnh, niềm tự hào và khí thế bất diệt của dân tộc...
Nissan Navara X-Tremer 2025 mới ra mắt tại Malaysia được hãng bổ sung gói trang bị ngoại thất và nội thất mới nhằm tạo sự khác biệt so với Navara thông thường.
Những mũi đá nhỏ được tìm thấy ở Uzbekistan có thể đầu mũi tên lâu đời nhất thế giới. Với niên đại khoảng 80.000 tuổi, chúng có thể do người Neanderthal tạo ra.
Theo NASA, hành tinh lùn Ceres có một "nguồn năng lượng" ẩn giấu có thể đã tạo ra sự sống ngoài hành tinh.
Sáng sớm ngày 2/9, từng khối quân đội hùng dũng tiến về Quảng trường Ba Đình để tham dự Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Trước thềm Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, người dân Hà Nội đã thể hiện niềm mong chờ đặc biệt dành cho màn bắn đại bác tại Mỹ Đình.
Từng là hiện tượng toàn cầu, nhiều game mobile nổi tiếng bất ngờ biến mất không dấu vết, trong đó có cả Flappy Bird của Việt Nam.
CAPTCHA không chỉ làm mất vài giây của bạn, mà thực chất là “lá chắn” quan trọng bảo vệ môi trường trực tuyến khỏi spam, bot và lừa đảo.
