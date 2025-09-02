Hà Nội

Hướng dẫn viên du lịch tình cờ phát hiện tàu đắm mất tích 138 năm

Giải mã

Hướng dẫn viên du lịch tình cờ phát hiện tàu đắm mất tích 138 năm

Một hướng dẫn viên du lịch ở Wisconsin, Mỹ tình cờ phát hiện xác tàu đắm Frank D. Barker ở hồ Michigan sau 138 năm mất tích.

Tâm Anh (theo ATI)
Năm 1887, tàu Frank D. Barker bị chìm sau khi đâm vào đá trong điều kiện sương mù. Theo đó, con tàu chìm ở độ sâu khoảng 7,3m bên dưới mặt hồ Michigan. Đây là một trong Ngũ đại hồ của Bắc Mỹ và là hồ duy nhất nằm hoàn toàn bên trong nước Mỹ. Ảnh: Wisconsin Historical Society.
Việc phát hiện xác tàu đắm Frank D. Barker hoàn toàn một cách tình cờ. Theo một tuyên bố từ Hội Lịch sử Wisconsin, Matt Olson - chủ sở hữu của Door County Adventure Rafting - đang xem xét hình ảnh vệ tinh của hồ Michigan để tìm những địa điểm chèo thuyền lý tưởng thì phát hiện một bóng hình có hình dạng kỳ lạ dưới mặt nước gần Vịnh Rowleys. Ảnh: Matt Olson/Wisconsin Shipwrecks.
Ông Olson, người đã từng xác định vị trí của 2 xác tàu đắm khác, đã quyết định bắt tay vào tìm hiểu sự việc. Sau khi kiểm tra vật thể bí ẩn dưới nước, ông xác định đó là một con tàu bị đắm. Ảnh: Wisconsin Historical Society.
"Chúng tôi rất vui mừng và ngạc nhiên khi không ai tìm thấy xác tàu đắm này vì nó rất lớn và ở độ sâu khoảng 7,3m bên dưới mặt hồ Michigan", ông Olson chia sẻ. Ảnh: Wisconsin Historical Society.
Ông Olson đã gọi điện thông báo cho Hội Lịch sử Wisconsin để họ cử thợ lặn đến để điều tra xác tàu đắm và xác định con tàu mà ông đã tìm thấy. Ảnh: Wisconsin Historical Society.
"Mỗi khi chúng tôi nhận được những cuộc gọi kiểu này, thật khó để biết chính xác chúng tôi sẽ tìm thấy gì", Tamara Thomsen, nhà khảo cổ học hàng hải thuộc Hội Lịch sử Wisconsin, chia sẻ. Trong trường hợp này, xác tàu đắm đã nhanh chóng được xác định dựa trên kích thước và vị trí của nó. Ảnh: Wisconsin Historical Society.
Theo nhà khảo cổ học hàng hải Thomsen, giới chuyên gia rất vui mừng khi xác định được xác tàu đắm là tàu Frank D. Barker - con tàu mất tích 138 năm. Ảnh: Wisconsin Historical Society.
Frank D. Barker là một con tàu gỗ, hai cột buồm, dài khoảng 42m và được đóng vào năm 1867 tại New York. Nó được thiết kế để vận chuyển hàng hóa từ các cảng Milwaukee và Chicago đến hồ Ontario. Trong suốt 20 năm, tàu Frank D. Barker đã thực hiện nhiều chuyến hàng hải thành công cho tới khi gặp thảm họa đắm tàu vào năm 1887. Ảnh: fox11online.com.
Trong thảm họa đó, các thủy thủ trên tàu Frank D. Barker đã cố gắng điều chỉnh hướng đi sau khi một cơn bão mạnh xảy ra ngày 1/10/1887 khiến nó đi chệch khỏi lộ trình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều vô ích do sương mù dày đặc. Cuối cùng, con tàu mắc cạn trên một mỏm đá vôi gần Đảo Nhện thuộc hồ Michigan. Ảnh: GreekReporter Archive.
Toàn bộ thủy thủ đoàn được cứu nhưng tàu Frank D. Barker đã chìm xuống hồ Michigan và biến mất suốt hơn 1 thế kỷ. Ảnh: Wisconsin Historical Society.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo ATI)
#tàu đắm Frank D. Barker #hồ Michigan #phát hiện tàu mất tích #tàu đắm

