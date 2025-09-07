Cố tình vượt sông Ba khi lũ lên, máy cày bị nước cuốn trôi 50m

Một vụ tai nạn vừa xảy ra chiều 6/9 trên sông Ba, đoạn qua xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) khi người lái máy cày cố tình vượt sông trong lúc nước lũ dâng cao.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tài sản là chiếc máy cày đã bị nước cuốn trôi xa khoảng 50 m.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 6/9, anh N.B. (SN 1991, trú tại buôn Nu, xã Uar, tỉnh Gia Lai ) điều khiển máy cày từ buôn Pan đến buôn Đoàn Kết (xã Ia Rsai).

Chiếc máy cày đã bị lũ cuốn. Ảnh CTV

Khi đến đoạn cầu treo xã Ia Rsai, anh B. đã quyết định điều khiển máy cày qua sông. Lúc này, nước sông Ba chảy xiết và dòng mạnh khiến máy cày bị nước lũ cuốn trôi. Do biết bơi nên anh B. nhanh chân nhảy xuống thoát được vào bờ.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh B. cầu cứu lực lượng chức năng xã Ia Rsai nên đã đưa chiếc máy cày vào bờ.

Thời điểm này, do lượng mưa lớn và kéo dài, nhiều sông, suối ở khu vực xã Ia Rsai và các địa bàn lân cận đang có mực nước cao, các địa phương đã phát đi cảnh báo người dân không nên qua lại sông, suối để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.