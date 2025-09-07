Hà Nội

Xã hội

Cố tình vượt sông Ba khi lũ lên, máy cày bị nước cuốn trôi 50m

Một vụ tai nạn vừa xảy ra chiều 6/9 trên sông Ba, đoạn qua xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) khi người lái máy cày cố tình vượt sông trong lúc nước lũ dâng cao.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tài sản là chiếc máy cày đã bị nước cuốn trôi xa khoảng 50 m.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 6/9, anh N.B. (SN 1991, trú tại buôn Nu, xã Uar, tỉnh Gia Lai ) điều khiển máy cày từ buôn Pan đến buôn Đoàn Kết (xã Ia Rsai).

may-cay.jpg
Chiếc máy cày đã bị lũ cuốn. Ảnh CTV

Khi đến đoạn cầu treo xã Ia Rsai, anh B. đã quyết định điều khiển máy cày qua sông. Lúc này, nước sông Ba chảy xiết và dòng mạnh khiến máy cày bị nước lũ cuốn trôi. Do biết bơi nên anh B. nhanh chân nhảy xuống thoát được vào bờ.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh B. cầu cứu lực lượng chức năng xã Ia Rsai nên đã đưa chiếc máy cày vào bờ.

Thời điểm này, do lượng mưa lớn và kéo dài, nhiều sông, suối ở khu vực xã Ia Rsai và các địa bàn lân cận đang có mực nước cao, các địa phương đã phát đi cảnh báo người dân không nên qua lại sông, suối để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Bài liên quan

Xã hội

Đã tìm thấy thi thể phụ nữ ở Gia Lai bị nước cuốn khi đi qua đập tràn

Lúc 10h15 ngày 1/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ ở Gia Lai bị nước cuốn khi đi qua đập tràn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng và đã tìm thấy thi thể chị Đa Wi (SN 2003, trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn làng Dút 1 (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai), lúc 10h15 ngày 1/9.

Vụ việc đau lòng xảy ra lúc 18h ngày 31/8 khi anh Hran (SN 2006, trú làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) điều khiển xe máy chở vợ là chị Đa Wi (SN 2003) và con trai (SN 2023) lưu thông từ làng Dút 1 về làng Bui. Khi đi qua đập tràn ( đoạn giao nhau giữa làng Dút 1 về làng Bui) thì cả gia đình bị dòng nước lũ cuốn trôi. Anh Hran kịp cứu con trai, còn chị Đa Wi bị nước cuốn trôi mất tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Cố băng qua ngầm tràn ở Quảng Trị, ô tô chở 4 người bị nước lũ cuốn trôi

Khi cố đi qua ngầm tràn ngập nước, xe ô tô chở 4 thanh niên bị nước lũ cuốn trôi, rất may lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời ứng cứu.

Ngày 27/7, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 17h ngày 26/7, tại khu vực cầu tràn nối thôn Tân Trung đi Bản Cồn (xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị), một chiếc xe ôtô chở theo 4 người đã bị nước lũ cuốn trôi khi cố vượt qua đoạn ngập sâu, bất chấp rào chắn và cảnh báo nguy hiểm.

Trước đó, do mưa lớn đổ về gây ngập cầu tràn thôn Tân Trung đi bản Cồn, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Xã hội

Lũ ống bất ngờ ở Thanh Hóa cuốn trôi hai mẹ con khi đang qua suối

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Chiều 20/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý xảy ra lũ ống bất ngờ, cuốn trôi hai mẹ con khi đang di chuyển qua suối.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Thào Thị Dua (SN 1974) và con gái là Sùng Thị Sua (SN 2014), cùng trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý.

Xem chi tiết

