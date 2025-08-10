Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cỏ dại xưa "cứu đói" bất ngờ thành đặc sản "hốt bạc"

Kinh doanh

Cỏ dại xưa "cứu đói" bất ngờ thành đặc sản "hốt bạc"

Từng được xem là loài cỏ dại không có giá trị kinh tế, nhưng giờ đây bồn bồn trở thành đặc sản trứ danh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Cà Mau

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bồn bồn vốn là cây mọc hoang ở các vùng đất ngập nước ven ao hồ, đầm...tại khu vực ĐBSCL, trong đó phổ biến nhất là ở tỉnh Cà Mau. Ảnh: Dân Việt
Bồn bồn vốn là cây mọc hoang ở các vùng đất ngập nước ven ao hồ, đầm...tại khu vực ĐBSCL, trong đó phổ biến nhất là ở tỉnh Cà Mau. Ảnh: Dân Việt
Cây bồn bồn thuộc họ lau sậy, còn có tên gọi khác là thủy hương hoặc cỏ nến. Trước kia, bồn bồn chỉ là rau dại "cứu đói" lúc cơ cực. Ảnh: Internet
Cây bồn bồn thuộc họ lau sậy, còn có tên gọi khác là thủy hương hoặc cỏ nến. Trước kia, bồn bồn chỉ là rau dại "cứu đói" lúc cơ cực. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, vài năm gần đây, cây bồn bồn "đổi đời" thành đặc sản được người dân thành phố săn lùng, góp mặt trong thực đơn của không ít nhà hàng. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, vài năm gần đây, cây bồn bồn "đổi đời" thành đặc sản được người dân thành phố săn lùng, góp mặt trong thực đơn của không ít nhà hàng. Ảnh: Internet
Hiện nay, bồn bồn được trồng và thu hoạch chuyên nghiệp, đóng gói sạch sẽ và phân phối vào siêu thị, nhà hàng...Ảnh: Facebook
Hiện nay, bồn bồn được trồng và thu hoạch chuyên nghiệp, đóng gói sạch sẽ và phân phối vào siêu thị, nhà hàng...Ảnh: Facebook
Phần ăn được của bồn bồn là thân non giòn ngọt, ngoi lên khỏi mặt nước. Ảnh: VOV
Phần ăn được của bồn bồn là thân non giòn ngọt, ngoi lên khỏi mặt nước. Ảnh: VOV
Bồn bồn tươi giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, dưa bồn bồn muối chua từ 60.000 - 100.000 đồng/kg, tùy nơi. Ảnh: Internet
Bồn bồn tươi giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, dưa bồn bồn muối chua từ 60.000 - 100.000 đồng/kg, tùy nơi. Ảnh: Internet
Dưa bồn bồn muối chua giữ được độ giòn đặc trưng, vị chua thanh mát, rất hợp khi ăn kèm với cá kho, thịt kho tàu...Ảnh Internet
Dưa bồn bồn muối chua giữ được độ giòn đặc trưng, vị chua thanh mát, rất hợp khi ăn kèm với cá kho, thịt kho tàu...Ảnh Internet
Dưa bồn bồn muối chua giữ được độ giòn đặc trưng, vị chua thanh mát, rất hợp khi ăn kèm với cá kho, thịt kho tàu...Ảnh Internet
Dưa bồn bồn muối chua giữ được độ giòn đặc trưng, vị chua thanh mát, rất hợp khi ăn kèm với cá kho, thịt kho tàu...Ảnh Internet
Nhờ đó, mô hình trồng bồn bồn mang về nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Ảnh: Báo Cà Mau
Nhờ đó, mô hình trồng bồn bồn mang về nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Ảnh: Báo Cà Mau
Nhờ đưa cây bồn bồn làm kinh tế, đời sống bà con vươn lên, không ít hộ thoát nghèo từ cây dại này. Ảnh: Dân Việt
Nhờ đưa cây bồn bồn làm kinh tế, đời sống bà con vươn lên, không ít hộ thoát nghèo từ cây dại này. Ảnh: Dân Việt
Hoàng Minh (tổng hợp)
#cây bồn bồn #đặc sản Cà Mau #cây dại kinh tế #trồng bồn bồn #dưa bồn bồn muối chua #thực phẩm từ bồn bồn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT